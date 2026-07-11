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伊朗局勢｜特朗普稱同意伊朗請求繼續談判　伊否認下周瑞士會談傳聞

即時國際
更新時間：00:46 2026-07-11 HKT
發佈時間：00:46 2026-07-11 HKT

美國總統特朗普當地時間7月10日表示，美國已同意與伊朗繼續舉行談判，但同時強調美伊之間的停火已經結束（The ceasefire is over）。美媒引述知情人士報道，美伊雙方預料最快下周在瑞士展開新一輪會談。不過，伊朗方面予以否認，指相關報道不確。

兩日前曾稱「不想與伊朗打交道」

特朗普在社交平台Truth Social發文表示：「伊朗要求與我們繼續『會談』，我們已同意這樣做，但美國亦已明確告知他們：停火已經結束！」

特朗普在社交平台發文，稱伊朗要求繼續『會談』。美聯社
特朗普在社交平台發文，稱伊朗要求繼續『會談』。美聯社
美伊此前達成的臨時停火協議，近期因霍爾木茲海峽局勢及雙方互相採取軍事行動而逐漸失效。美聯社
美伊此前達成的臨時停火協議，近期因霍爾木茲海峽局勢及雙方互相採取軍事行動而逐漸失效。美聯社

據美國新聞網站Axios引述知情人士報道，美伊雙方預計最快下周恢復談判，會談地點可能設於瑞士，現時雙方仍透過卡塔爾等中東國家保持溝通，希望為新一輪外交接觸鋪路。

特朗普最新表態，與他兩日前的言論形成鮮明對比。

特朗普7月8日在土耳其出席北約峰會期間曾表示，他認為美國與伊朗達成的諒解備忘錄「已經完了」（I think it's over），並直言不願再與伊朗政府打交道。

他當時形容：「對我而言，我認為已經完了。我不想和他們打交道，他們是敗類（scum）。」

特朗普更批評伊朗領導層是「騙子、作弊者，也是病態的人」（They are liars. They are cheaters. They are sick people.），言辭相當強硬。

路透社報道，特朗普今次一方面宣布停火安排正式結束，另一方面仍同意恢復談判，反映華府現時採取「軍事施壓、外交並行」策略，希望在保持壓力下繼續推動談判。

 

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