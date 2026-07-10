NASA招募4志願者模擬月球火星生活 須太空艙內與世隔絕12個月

美國太空總署（NASA）公開招募4名志願者，進行一項長達1年的實驗，模擬前往月球和火星的旅程與生活。計畫將在休士頓詹森太空中心（Johnson Space Center）進行，最快於2027年8月啟動，NASA公布申請詳情。

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參與這項「月球與火星探索模擬」（MMEA）計畫的志願者，將模擬在太空艙裏的生活，執行與太空人類似的任務，例如種植作物、健康管理並模擬太空漫步。此計畫也將研究組員如何適應「火星時間」——火星上的一天比地球上的一天長約40分鐘，這種差異可能影響睡眠及其他健康與表現方面的問題。

研究「火星時間」對人體影響

NASA發言人表示，這項研究非常重要，將有助減低太空人飛往太空及登陸火星時可能面臨的風險，「志願者將協助NASA找出風險並測試對策，提升太空人在長期太空探索任務中的表現」。

目前NASA已進行過28次航程模擬與2次地表艙室模擬，今次將是首次將兩者結合一起執行。

曾參與過任務的43歲醫生瓊斯（Nathan Jones）表示，這段經歷讓他更想成為太空人，但長達1年的與世隔絕也是情感考驗，最主要是想念他的妻子與孩子，「錯過生日、節日和畢業典禮等大事，真的很難受」。

申請資格

必須是美國公民或綠卡持有者

年齡介於30至55歲（年齡範圍外也會考慮）

身高不超過188cm

英語流利

須具備「類太空人資格」（例如工程學、生物科學、物理科學或數學學士，或STEM進階學位，或具軍事經驗）

須通過生理及心理評估

無飲食限制

不得有夢遊病史

不得有服用安眠藥的紀錄

任務要求

承諾在詹森太空中心完成2個月訓練

在艙內封閉生活12個月

3階段計劃 2種居住環境

第一階段

在60平方米的模擬太空船內，體驗從地球前往月球或火星的旅程。

4名組員會各自擁有獨立小型艙房，包含生活、工作與睡眠的空間，以及一間小浴室（與太空人實際使用的浴室不同）。

第二階段

移入84平方米的設施，模擬在星球表面生活的狀態。

成員們要在此種植作物、照顧自身健康，並在模擬行星表面的沙盒中練習太空漫步。

第三階段

模擬乘搭同一艘太空船返回地球。