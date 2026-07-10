Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NASA招募4志願者模擬月球火星生活 須太空艙內與世隔絕12個月

即時國際
更新時間：22:11 2026-07-10 HKT
發佈時間：22:11 2026-07-10 HKT

美國太空總署（NASA）公開招募4名志願者，進行一項長達1年的實驗，模擬前往月球和火星的旅程與生活。計畫將在休士頓詹森太空中心（Johnson Space Center）進行，最快於2027年8月啟動，NASA公布申請詳情。

相關新聞：NASA公布阿提米絲III號機組名單 2027年測試登月技術 為重返月球鋪路

參與這項「月球與火星探索模擬」（MMEA）計畫的志願者，將模擬在太空艙裏的生活，執行與太空人類似的任務，例如種植作物、健康管理並模擬太空漫步。此計畫也將研究組員如何適應「火星時間」——火星上的一天比地球上的一天長約40分鐘，這種差異可能影響睡眠及其他健康與表現方面的問題。

研究「火星時間」對人體影響

NASA發言人表示，這項研究非常重要，將有助減低太空人飛往太空及登陸火星時可能面臨的風險，「志願者將協助NASA找出風險並測試對策，提升太空人在長期太空探索任務中的表現」。

目前NASA已進行過28次航程模擬與2次地表艙室模擬，今次將是首次將兩者結合一起執行。

曾參與過任務的43歲醫生瓊斯（Nathan Jones）表示，這段經歷讓他更想成為太空人，但長達1年的與世隔絕也是情感考驗，最主要是想念他的妻子與孩子，「錯過生日、節日和畢業典禮等大事，真的很難受」。

申請資格

  • 必須是美國公民或綠卡持有者
  • 年齡介於30至55歲（年齡範圍外也會考慮）
  • 身高不超過188cm
  • 英語流利
  • 須具備「類太空人資格」（例如工程學、生物科學、物理科學或數學學士，或STEM進階學位，或具軍事經驗）
  • 須通過生理及心理評估
  • 無飲食限制
  • 不得有夢遊病史
  • 不得有服用安眠藥的紀錄

任務要求

  • 承諾在詹森太空中心完成2個月訓練
  • 在艙內封閉生活12個月

3階段計劃 2種居住環境

第一階段

在60平方米的模擬太空船內，體驗從地球前往月球或火星的旅程。

4名組員會各自擁有獨立小型艙房，包含生活、工作與睡眠的空間，以及一間小浴室（與太空人實際使用的浴室不同）。

第二階段

移入84平方米的設施，模擬在星球表面生活的狀態。

成員們要在此種植作物、照顧自身健康，並在模擬行星表面的沙盒中練習太空漫步。

第三階段

模擬乘搭同一艘太空船返回地球。

最Hit
非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑
非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑
影視圈
4小時前
曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名
曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名
影視圈
6小時前
樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事
樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事
影視圈
5小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
2026-07-09 13:00 HKT
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史 網民翻狂躁黑歷史
01:30
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史
影視圈
11小時前
萬寧全場88折回歸！ 一日限定門市/網店無門檻即減 1招賺額外1萬yuu積分
萬寧全場88折回歸！ 一日限定門市/網店無門檻即減 1招賺額外1萬yuu積分
生活百科
11小時前
旺角砵蘭街毒品車逃捕 連撼多車直撞冰室 警拘無牌危駕司機及乘客
00:31
旺角砵蘭街毒品車逃捕 連撼多車直撞冰室 警拘無牌危駕司機及乘客
突發
30分鐘前
退休銀行女高層玩「刷單任務」受騙 兩個月內損失近350萬元
退休銀行女高層玩「刷單任務」受騙 兩個月內損失近350萬元
突發
6小時前
原告大律師梁耀祥（左），律師侯振輝（右）。 王仁昌攝
亂過馬路案審91天 辯方律師入稟告律政司等 律政司及原審控方大律師提出剔除申索
社會
8小時前
自私港爸霸飛機吉位換片 無視鄰座食緊咖喱牛腩飯 被勸去廁所反背後狂鬧「XX」｜Juicy叮
自私港爸霸飛機吉位換片 無視鄰座食緊咖喱牛腩飯 被勸去廁所反背後狂鬧「XX」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前