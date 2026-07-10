Ryanair客機高空中爆窗緊急降落 乘客險被氣流吸走

歐洲廉航瑞安航空（Ryanair）一架客機從希臘飛往德國途中，有窗戶突然破裂，一名男乘客差點被吸出窗外，全靠妻子抱緊雙腿，加上其他乘客合力拉回機艙才撿回性命。該班機緊急折返希臘，平安落地。

據外媒報道，涉事波音737-800型客機，於當地時間10日清晨5時55分，從希臘塞薩洛尼基（Thessaloniki）起飛，目的地是德國梅明根。起飛後不久，飛機在2萬英呎高空時，機艙內突然傳出一聲巨響，隨即有旅客發現一扇窗戶破裂。

妻子拼命拉住雙腿救一命

目擊者向德國媒體表示，巨響過後機上陷入混亂，坐在窗邊的男子被氣流吸住，「頭跟肩膀都在破掉的窗戶外了」，妻子死命抓住他的雙腿整整5分鐘，其他乘客也趕緊協助，合力將他拉回座位上，這時飛機也放出氧氣面罩。

傷者據信是一名61歲塞爾維亞籍男子，頸部因撞擊受傷，身上還有擦傷與灼傷，事發後雖意識清醒，但飽受驚嚇。飛機降落後，還有一名孕婦要送院檢查，所幸狀況良好，未幾已出院。

頭、肩膀吸出窗外嚇餐死

瑞安航空發言人說明，事故原因為「飛行中機窗脫落」，希臘媒體則推測可能是有引擎零件脫落，打中窗戶造成破損。瑞安航空已緊急調度替代航班，在同一天稍晚將旅客送往目的地。