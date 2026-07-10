孟加拉前總理哈西娜鎮壓示威遭判死 計劃年底回國自首

孟加拉前總理哈西娜（Sheikh Hasina）因2024年血腥鎮壓國內示威，被法庭判處死刑，但她被迫下台後一直流亡印度，死刑無法執行。據路透社報道，哈西娜近日受訪時透露，計劃今年12月與前執政黨人民聯盟（Awami League）高層一同回國並自首。她已做好面對司法的覺悟。

「如果要死希望死在故土」

78歲的哈西娜在周四深夜至周五凌晨，接受了近1個小時的電話訪問。她說：「他們可能會在我回國後逮捕我，甚至可能殺了我，但我還是得走。我的黨內領導人和工作人員正遭受著巨大的鎮壓。」她續說：「如果死亡降臨，我希望它發生在我的故土，我父母長眠於此，鮮血灑遍這片土地。」

2024反政府示威1400死

哈西娜曾兩次擔任孟加拉總理，累計執政長達20年，是孟加拉獨立以來任期最長的總理。2024年夏天，孟加拉「公職配額制」引爆大規模抗議，遭政府向腥鎮壓，最終演變成針對威權主義政府的群眾起義。哈西娜被迫下台，於2024年8月5日辭職並逃往印度。

據聯合國報告，鎮壓期間有多達1400人死亡。孟加拉國際戰爭罪法庭指控哈西娜犯下危害人類罪，2025年11月判其死刑。孟加拉多次敦促印度政府將哈西娜引渡回國。

下台後一直流亡印度

哈西娜表示她領導的「人民聯盟」黨員和支持者在國內正遭受嚴厲的政治鎮壓與迫害，她必須回國與他們站在一起，共同面對審判 。

哈西娜在流亡期間從未接受過採訪，僅以書面形式回答傳媒提問。她表示，沒有就是否回國以及何時回國與任何外國政府進行磋商，她拒絕給出具體返國時間，也沒有說明會向哪個法庭自首。