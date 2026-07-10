泰國犯罪組織偽造出生登記　164名中國孩童靠「假爸爸」成功入籍

9日，泰國警方破獲一宗大規模偽造出生登記犯罪網絡，透過泰國男子充當「假父親」，協助164名中國籍兒童取得泰國國籍。警方共逮捕42人，包括18名「假父親」、醫院職員、區公所官員及中國籍家長，正擴大追查洗錢等犯罪。

DNA確認無親子關係

據曼谷郵報報道，案件源於2024年偵辦一名中國籍男子涉嫌詐騙及洗錢案時，發現其三名子女均持有泰國國籍，進一步追查揭露整個犯罪網絡。涉案私立醫院病歷管理人員涉嫌擔任中介，向中國客戶提供7萬泰銖（約16,468 港幣）的「生產專案」，並從每個案件收取約2萬泰銖（約4705元港幣）代辦費，經營非法業務已超過五年。

相關新聞：17歲少女為50歲男代孕 90餘萬購「指定雙胎」服務

調查發現，過去五年共有164名中國籍母親所生子女，由泰國男子登記為父親。未發現任何與這些泰國男子有關的產前記錄， 事後出現僅為承認親子關係，使醫院能簽發出生登記文件。警方逮捕一名區公所戶政人員，他被控協助辦理登記及核發出生證明。

目前共有18名「假父親」、21名中國籍父母及1名寮國籍母親遭逮捕。至少19名兒童經DNA檢驗後，證實與登記父親無血緣關係，相關出生登記已遭撤銷。反洗錢辦公室（AMLO）已介入調查涉案資金流向及資產，警方將持續追查其他涉案醫院及人士。