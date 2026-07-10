加州青少年搭無人車向街射水彈槍 Waymo遠程鎖車報警拉人
更新時間：17:30 2026-07-10 HKT
發佈時間：17:30 2026-07-10 HKT
發佈時間：17:30 2026-07-10 HKT
美國加州聖馬刁兩名青少年乘坐Waymo無人駕駛車，在車內飲酒並用玩具槍（水彈槍）向外射擊啫喱彈，Waymo公司發現後遠程鎖車並報警。警方到場拘留兩名少年，所幸無人受傷。
Waymo監控即時報警
Waymo公司於凌晨約2時10分向警方報案，指其一輛無人駕駛車內，有兩名乘客疑似酒後鬧事，並從車內向外射擊。儘管Waymo聲稱僅在「緊急情況」下才會查看即時影像，但在這次事件中，監控人員向警方提供了詳細的實況報告。
聖馬刁警察局的珍妮·盧娜表示，Waymo警方報告車輛位置，並為警方遠端停用該輛車，藉口「車輛出問題」拖延乘客。
車輛最終停在第20大道和國王大道交界處。警員抵達時視為高風險交通攔截，部分警員配備了電擊槍和警犬。所幸兩名青少年全程配合，事件中無人受傷。
警方讚揚Waymo營運部門主動聯繫並協助處理。地方檢察官正在決定是否對這兩名青少年提出指控，可能包括未成年飲酒。
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