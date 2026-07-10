21歲代課女師迷戀14歲男生 狂傳裸照示愛判囚2年

美國印第安納州一名21歲代課教師與在Snapchat上認識的14歲男學生發展不當關係，還多次傳送裸照給對方，認罪被判入獄2年。

外媒引述法院紀錄報道，被告卡特（Cassidy Carter）於2023年9月初至11月中旬期間，擔任南迪爾伯恩中學代課教師。同年11月間，她在Snapchat上與一名就讀初中的14歲少年成為好友。

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21歲代課女師卡特（Cassidy Carter）迷戀在Snapchat上認識的14歲男生。 路透社

兩人的關係持續升溫，少年告訴調查人員，卡特每次洗澡時，都會自拍裸照傳給他，通常發生在深夜，女方還多次傳訊息表示自己「愛上他」。

2023年12月1日，少年向校長坦白，揭發卡特的行為，當局隨即着手調查，並在少年的手機中找到相關訊息及卡特的裸照。

迪爾伯恩郡檢察官透露，起初以「引誘兒童罪」起訴卡特，但因受害少年已搬離該地區，且不願繼續參與訴訟程序，檢方改控「造成中度身體傷害的毆打罪」，卡特已認罪，法院最終判處2年徒刑。