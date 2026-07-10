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南韓中部暴雨成災 1人被洪水沖走失蹤 58班列車延誤

即時國際
更新時間：13:13 2026-07-10 HKT
發佈時間：13:13 2026-07-10 HKT

南韓中部地區近日遭受暴雨襲擊，忠清地區連續2天降下超過200毫米豪雨，引發河川氾濫、道路淹水、土石流及建物受損等災情。據南韓官方統計，至少1人暴漲的河水沖走失蹤、453處設施受損，近800人緊急撤離。

近800人緊急疏散

在忠清南道天安市，共有30戶住宅及工廠被淹；牙山市一度封閉4處地下道及2條河岸道路。公州、論山及雞龍等地大量農田及溫室遭洪水淹沒。

南韓多處降下豪雨。法新社
南韓多處降下豪雨。法新社
南韓氣象廳指出，梅雨鋒面仍持續影響中部地區。法新社
南韓氣象廳指出，梅雨鋒面仍持續影響中部地區。法新社

 

大田市一處公寓旁山坡因豪雨發生土石流，阻斷道路並砸毀停放車輛。居民表示，事發地點平時是住戶通行路段，如今山坡瞬間變成土石瀑布，相當可怕。世宗往大田方向重要道路周四上午一度因淹水而全面禁止通行，造成上班繁忙時段交通嚴重擠塞。

部分學校停課

忠清北道同樣災情頻傳，多處道路因河川溢流、落石及土石流封閉，部分學校因校舍漏水、操場淹水宣布停課。

今次豪雨以忠清地區災情最嚴重，周三至周五上午，忠清南道天安市累積雨量達到267.1毫米；忠清南道雞龍市259毫米；世宗市244.5毫米；忠清北道清州市236.5毫米；忠清南道青陽郡226.5毫米。

慶尚北道76歲翁遭急流沖走

除了忠清地區，慶尚北道也傳出災情，一名76歲老翁周四上午失足跌入暴漲溪流，遭急流沖走，至今仍失聯。韓國鐵道公社表示，豪雨造成26班KTX高速列車及32班一般列車延誤，共58班列車受影響，其中KTX最長延誤80分鐘，一般列車最長延誤150分鐘。

南韓氣象廳指出，梅雨鋒面仍持續影響中部地區，預估首都圈及江原地區周五上午前仍將有50至150毫米降雨，局部地區累積雨量可能突破200毫米，呼籲民眾提高警覺。
 

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