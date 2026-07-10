澳洲電訊Telstra嚴重系統故障 銀行支付癱瘓鐵路受阻

本周三（8日），澳洲最大電訊商Telstra（澳洲電訊）發生嚴重系統故障，一度引起全國混亂。大批流動電話通訊及網絡服務中斷，銀行支付服務癱瘓，多地鐵路受阻，數百萬人受影響。

據報，墨爾本往來周邊城鎮的維多利亞州鄉郊鐵路，繁忙時間列車服務直至周四早上仍未恢復，大批乘客滯留車站。鐵路營運商表示，受Telstra故障影響，當時僅提供「非常有限」的替代巴士接載乘客，呼籲乘客選擇其他交通方式。

全國約8萬個商戶使用的支付系統亦一度癱瘓，導致消費者無法正常使用銀行卡支付。故障更導致超過300通緊急求助電話未能接通。

澳洲多地鐵路受阻。路透社

澳洲多地鐵路受阻。路透社

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軟件缺陷引發故障

Telstra就事件向公眾道歉，指故障由軟件缺陷引發，並非網絡攻擊，正在調查深層原因。總理阿爾巴尼斯表示，今次斷網事故令人深感憂慮，聯邦政府將與電訊公司共同調查事故原因。

Telstra在全國擁有超過850萬名用戶，今次是不足一年內第三次發生全國故障。有專家指出，事件暴露出澳洲商業、交通等領域過度依賴單一通訊網絡，缺乏完善備用保障機制。