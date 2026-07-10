巴基斯坦貨機阿拉伯海墜毀 殘骸尋獲惟5機組人員生死未卜

巴基斯坦發生嚴重航空事故。巴基斯坦機場管理局（PAA）證實，一架由K2 Airways營運的波音737貨機，於本周三（8日）由阿聯酋飛往巴基斯坦卡拉奇（Karachi）途中，突然在雷達上憑空消失。搜救人員歷經長達12小時的徹夜海空搜索，最終在阿拉伯海（Arabian Sea）海域尋獲失事貨機的破碎殘骸。然而，機上5名機組人員至今仍下落不明，多國搜救隊伍目前正與時間競賽，在涉事海域展開海空大搜救。

導航故障後垂直俯衝墜海 殘骸距奧爾馬拉港98公里

巴基斯坦官方表示，涉事波音737貨機當日由阿聯酋沙迦（Sharjah）起飛，原定執行前往卡拉奇的貨運任務。航管數據顯示，飛機在飛行途中，機組人員曾焦急地向地面航管人員通報，指機上的導航系統出現嚴重技術故障，不久後貨機便與地面徹底失去聯繫。

根據全球飛航追蹤網站的最新黑盒數據研判，該架貨機在失聯前一刻軌跡極其異常。飛機先是毫無預警地快速下降，隨後雖曾試圖短暫拉起爬升，但最終仍抵受不住機件故障，轉為以接近垂直的驚人速度急劇向海面墜落，最終在雷達畫面中消失。搜救人員隨後在俾路支省奧爾馬拉港（Ormara）以南約53浬（折合約98公里）的阿拉伯海海域，成功鎖定並尋獲大批飛機殘骸。

五機組人員家屬揪心 總理下令海軍全面搜救

營運方K2 Airways發表官方聲明指出，失事貨機上共有5名機組人員，其中包括2名資深機師、2名隨機工程師以及1名後勤支援人員。航空公司強調目前正全力配合政府的搜救與調查工作，並已派員向5名失聯人員的家屬表達最深切的慰問。

巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）已發出最高級別的緊急元首指示，命令巴基斯坦海軍及海上安全局出動多艘主力軍艦、巡邏艇以及多架搜救航空器，全力加速海面及水下的搜救工作。事故原因目前仍是一團迷霧，調查人員正將核心搜救目標鎖定於尋找失事貨機的黑盒（包括飛行數據記錄器及駕駛艙語音記錄器）。由於涉及美製波音客機，美國國家運輸安全委員會（NTSB）、波音公司（Boeing）以及美國聯邦航空總署（FAA）均已宣布將派專家組介入協助調查。

航空界指出，近年巴基斯坦航空安全水平已有顯著提升。若最終證實機上5名機組人員不幸全數罹難，這將是自2020年發生造成近百人死亡的空難以來，巴基斯坦首宗錄得人員死亡的嚴重航空交通意外。