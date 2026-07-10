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北約峰會 | 東道國土耳其贈特別手信 北約領袖收手槍及實彈

即時國際
更新時間：09:27 2026-07-10 HKT
發佈時間：09:27 2026-07-10 HKT

北約峰會已經落幕，東道國土耳其總統埃爾多安別出心裁，贈送各國領導人一份非比尋常手信：一把左輪手槍及實彈。由於手槍不同於其他禮品，如何處理這份特別的禮物，已成為一道難題。事實上，各國領導人打開禮品盒後，都嚇了一跳。

埃爾多安希望藉著這份手信展示土耳其的國防工業，該工業已成為土耳其重要的出口和外交政策工具。立陶宛總統瑙塞達辦公室分享的圖片顯示，這似乎是土耳其軍火製造商MKE在1990年代生產的罕見左輪手槍Gumusay .357 Magnum。這把手槍放置在一個木製展示盒中，盒上印有土耳其國旗和北約標誌，以及一塊用土耳其語和英語寫著：「Gumusay，我國生產的第一把左輪手槍」的標語。

這似乎是土耳其軍火製造商MKE在1990年代生產的罕見左輪手槍Gumusay .357 Magnum。路透社
這似乎是土耳其軍火製造商MKE在1990年代生產的罕見左輪手槍Gumusay .357 Magnum。路透社
這把手槍放置在一個木製展示盒中，盒上印有土耳其國旗和北約標誌。路透社
這把手槍放置在一個木製展示盒中，盒上印有土耳其國旗和北約標誌。路透社
各國領導人拆開手信後，發現是手槍，都嚇了一跳。路透社
各國領導人拆開手信後，發現是手槍，都嚇了一跳。路透社

1990年代生產罕見左輪手槍

西班牙首相桑切斯的發言人表示，所有領導人都獲贈同一型號的手槍，上面刻有各自的名字。由於手信包含真槍與彈藥，各國領導人返國後也必須依照法律與安全規範處理。比利時首相德韋弗選擇將他的手槍交給布魯塞爾機場警方保管在保險箱內。

波蘭總統納夫羅茨基一名幕僚告訴媒體，他的左輪手槍正在華沙機場等待海關清關，將被妥善保管，「首先是為了安全，其次是為了作為禮物受到尊重，當然沒有人會開槍」。

荷蘭和瑞典首相辦公室表示，他們的左輪手槍已被送往各自駐安卡拉大使館。荷蘭首相的手槍將被拆除，而瑞典首相的手槍則在等待進口文件。  

必須依照法律與安全規範處理手信

此外，據悉英國首相施紀賢獲贈的手槍還配有清潔套裝和500發子彈；意大利總理梅洛尼的左輪手槍先前則已與其他國禮一起存放在總理府基吉宮；歐盟委員會主席馮德萊恩打算將獲贈的手槍捐給軍事博物館。

事實上，土耳其現代手槍工業主要集中在半自動手槍，這令到Gumusay手槍成為收藏家眼中的珍品。土耳其槍械製造商憑藉價格低廉的手槍和霰彈槍強勢進軍歐洲民用槍支市場，挑戰長期以來與高價運動和軍用武器聯繫在一起的意大利和比利時老牌槍械製造商。

根據總部位於日內瓦的小型武器調查報告，2019年至2024年間，土耳其是全球第3大小型武器出口國，出口總額約30億美元（234.4億港元），僅次於美國和意大利。

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