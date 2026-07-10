偷龍轉鳳盜UCLA中國古籍 加州華裔漢判軟禁

美國加州一名華裔男子從加州大學洛杉磯分校（UCLA）圖書館，以偷龍轉鳳手法竊取中國古代文獻而被判刑。法院以他判刑前已被羈押約一個月作為刑期，另判居家軟禁一年。檢方指，他以多個假名及虛假身份證明申請圖書證，借出珍貴古籍後，以偽造本冒充真本歸還。

被告是39歲男子Jeffrey Ying（音譯姓應），來自加州菲蒙特，承認盜竊重大藝術品罪。根據洛杉磯聯邦檢察官的起訴書，他自2024年12月至2025年7月期間，從UCLA竊取總值約21.6萬美元（約168萬港元）的珍稀中國古代文獻。失蹤的古籍至少有8本，包括1393年（明洪武26年）的《唐詩品彙》及1575年（明萬曆3年）的《集古印譜》，還有一部17世紀清初《容齋隨筆》鈔本。《容齋隨筆》是南宋洪邁的筆記，長於史料和考據，被公認為研究宋代歷史必讀之書。

《容齋隨筆》。 FBI

作案數天內出境送往外國

據稱，犯人利用多個假名取得圖書館卡，從UCLA楊格研究圖書館借出罕有古籍，然後偷龍轉鳳，將假書塞進存放古籍的盒子里交還圖書館。檢方相信應男將古籍送往外國。根據其旅遊紀錄，他通常在作案後數天內往返加州與香港、上海或首爾。UCLA圖書館近期發現數件歸還的館藏為贗品後，揭發案件。

由於這些書籍十分珍貴，平時存放在受管控的倉儲區內，需預約才能借閱。當局指出，截至最近，該大學還允許公眾在網上申請借書證，憑此證可以查閱珍貴資料，而毋須出示任何政府頒發的身份證明。警方在犯人位於UCLA附近的酒店房間內搜查，發現了空白手稿和文件，其風格與他借閱的書籍相似。檢方稱這些物品被用來製作假書，以便代替原書歸還給圖書館。

