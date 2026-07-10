歐洲熱泿 | 德國高溫逾5000人死亡 西班牙南部山火12人喪命

受持續熱浪影響，西班牙發生多宗山火，其中加泰羅尼亞自治區逾4萬人受影響，而南部阿爾梅里亞附近山火則導致12人死亡，部分遺體在車內發現。歐盟氣候監測機構周四（9日）公布，西歐今年6月均溫刷新歷史紀錄。在德國，今年迄今死於高溫相關原因人數已達5120宗。

巴塞隆拿山火一度失控

西班牙民防與應急局指，今夏第2波熱浪自7月5日開始影響西班牙多地，高溫天氣顯著增加森林火災風險，加泰羅尼亞自治區6日下午同時發生多宗較大山火，其中巴塞隆拿2處山火一度失控，共導致超過4萬人就地避險。

西班牙派出直升機協助撲救山火。新華社

法國山火焚毀多間房屋。美聯社

西班牙遊客排隊取水解渴。路透社

西班牙南部阿爾梅里亞附近周四晚發生山火，造成12人死亡，部分受害者被發現死在車輛內。約有150名消防員在氣溫飆升時與山火搏鬥。山火亦造成至少6人受傷，其中包括一名燒傷女性及另一名吸入濃煙者，2人被送院。另外4人因濃煙引起的輕微燒傷和呼吸問題在現場接受治療。

疑電線倒塌引發山火

目擊者告訴當局，山火可能是在一條電線倒塌後起火，點燃了乾燥植被，隨後迅速蔓延至周圍林地。隨著火勢蔓延，道路封閉，居民撤離，約有50人在一個文化中心避難。

在德國，公衛機構羅伯特科赫研究所公布，今年迄今死於高溫相關原因人數已達5120宗，其中約4270宗為75歲以上長者。死者女多於男，主因在於年長者之中女性佔比較高。英國《衛報》報道，比利時公衛研究所Sciensano表示，6月18日至7月1日這段期間，超額死亡人數1747人，比上周公布6月18日至29日1222人估值又增加許多；超額死亡率已達47%。

西歐經歷最熱6月

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」公布，西歐經歷了有紀錄以來最熱的6月，均溫攝氏20.74度，比起1991年至2020年6月均溫高出攝氏3度以上。放眼全球，這也是史上均溫第2高的6月，地球海面溫度則創下歷年6月最高溫。西班牙部分測站錄得攝氏44度驚人高溫。

6月熱浪期間，法國、比利時、西班牙、荷蘭超額死亡人數估計已破4700人。

