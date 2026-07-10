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特朗普怕被暗殺 北約峰會回程棄搭新空軍一號 安全「漏洞」曝光

即時國際
更新時間：05:44 2026-07-10 HKT
發佈時間：05:44 2026-07-10 HKT

美伊兩國全面開戰之際，剛結束土耳其安卡拉北約峰會行程的美國總統特朗普，在啟程返回華府途中，因嚴峻的安全考量，臨時決定緊急更換總統座機，放棄搭乘由卡塔爾贈送、設備極盡奢華的新專機，改為登回防禦功能成熟的「舊空軍一號」。特朗普在面對傳媒追問時直言不諱，坦承自己如今已成為伊朗當局的「頭號暗殺目標」，白宮隨行團隊對此不得不格外謹慎。

新專機欠缺反導彈系統 特朗普下令拉埋全機窗簾

據知情人士透露，特朗普此次出訪土耳其出席北約峰會，在行程結束後，原定按計劃先搭乘由卡塔爾國王贈送的全新豪華飛機前往英國，隨後再返回美國華府。然而，安全部門在起飛前臨時叫停，揭發該架卡塔爾贈送的新專機上，竟然並未搭載美軍標準的「反導彈防禦系統」，亦缺乏尖端的導彈偵測與預警設備。在戰雲密佈的中東及歐洲上空，此舉等同將國家元首暴露於極大風險之中。

被美軍精準擊斃的伊朗已故最高領袖哈梅內伊，其為期6天的隆重國葬儀式正在如火如荼地進行中。路透社
被美軍精準擊斃的伊朗已故最高領袖哈梅內伊，其為期6天的隆重國葬儀式正在如火如荼地進行中。路透社

在隨後的航程中，有隨行記者發現專機的所有窗簾均被嚴密拉上，氣氛極度不尋常。針對美國是否已收到實質的恐怖襲擊或暗殺威脅，特朗普在受訪時避而不答，但他神色凝重地坦言，自己深知是伊朗處心積慮除之而後快的「頭號暗殺目標」，並表示當前全機戒備的緊繃狀態，完全是因為美國「必須去應付伊朗」。

六天國葬過境什葉派聖城 成千上萬信眾高喊反美

特朗普團隊這趟歐亞旅程之所以風聲鶴唳，皆因美軍在過去48小時內對伊朗本土地面發動了新一輪空襲。與此同時，被美軍精準擊斃的伊朗已故最高領袖哈梅內伊，其為期6天的隆重國葬儀式正在如火如荼地進行中。

哈梅內伊的靈柩昨日在戰機護航下秘密抵達伊拉克境內。成千上萬的伊拉克什葉派民眾情緒悲憤，如潮水般湧上街頭迎接靈柩。遊行隊伍沿途經過什葉派兩大聖城——奈傑夫（Najaf）及卡爾巴拉（Karbala），現場百萬人情緒失控，民眾一邊痛哭一邊憤怒地高喊「拒絕以色列、拒絕美國」等反西方口號。有哀悼的什葉派民眾在集會上悲鳴，誓言「哈梅內伊的鮮血將化為新一輪革命的火種」。

 

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