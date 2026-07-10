特朗普怕被暗殺？北約峰會回程棄搭新空軍一號 安全「漏洞」曝光

美伊兩國全面開戰之際，剛結束土耳其安卡拉北約峰會行程的美國總統特朗普，在啟程返回華府途中，罕有更換總統座機，放棄搭乘由卡塔爾贈送、設備極盡奢華的新專機，改為登回防禦功能成熟的「舊空軍一號」離開安卡拉。特朗普其後在社交平台發文指，新空軍一號被運往英國米登霍爾皇家空軍基地展示，但他被傳媒追問換機是否怕遭暗殺時，坦承自己如今已成為伊朗當局的「頭號暗殺目標」，白宮隨行團隊對此不得不謹慎行事。

新專機欠缺反導彈系統 特朗普下令拉埋全機窗簾

美媒引述知情人士報道，特朗普此次前往土耳其安卡拉北約峰會，是乘搭新空軍一號，當行程結束後，原定按計劃原機前往英國，隨後再返回美國華府。

然而，安全部門在新空軍一號起飛前臨時叫停，安排特朗普改乘舊空軍一號飛越中東領空，前往英國，在英國再轉乘新空軍一號飛返美國。報道指，該架卡塔爾贈送的新專機上，竟然並未搭載美軍標準的「反導彈防禦系統」，亦缺乏尖端的導彈偵測與預警設備。在戰雲密佈的中東上空，此舉等同將國家元首暴露於安全風險之中。

特朗普在社交平台發文，指新空軍一號先被送往英國米登霍爾皇家空軍基地展示，讓官兵參觀。他抵達米登霍爾皇家空軍基地後，與新空軍一號匯合，返程回華盛頓。

不過在航程中，有隨行記者發現專機的所有窗簾均被嚴密拉上，氣氛並不尋常。針對美國是否已收到實質的恐怖襲擊或暗殺威脅，特朗普在受訪時避而不答，但他坦言，自己深知是伊朗除之而後快的「頭號暗殺目標」，並表示當前全機戒備的緊繃狀態，完全是因為美國「必須去應付伊朗」。

六天國葬過境什葉派聖城 成千上萬信眾高喊反美

特朗普團隊這趟歐亞旅程之所以風聲鶴唳，皆因美軍在過去48小時內對伊朗本土地面發動了新一輪空襲。與此同時，被美軍擊斃的伊朗已故最高領袖哈梅內伊，其為期6天的隆重國葬儀式正在如火如荼地進行中。

哈梅內伊的靈柩昨日在戰機護航下秘密抵達伊拉克境內。成千上萬的伊拉克什葉派民眾情緒悲憤，如潮水般湧上街頭迎接靈柩。遊行隊伍沿途經過什葉派兩大聖城——奈傑夫（Najaf）及卡爾巴拉（Karbala），現場百萬人情緒失控，有民眾一邊痛哭一邊高喊反美口號，甚至出現「殺死特朗普」的橫幅。