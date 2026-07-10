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北海道男大生裸屍案｜主犯川村葉音獲刑30年 控辯雙方皆不服上訴

即時國際
更新時間：00:04 2026-07-10 HKT
發佈時間：00:04 2026-07-10 HKT

北海道令人震驚的男大生裸屍公園案，主犯川村葉音上月一審判刑30年。要求判無期徒刑的檢方不服，周四提出上訴；川村一方則認為判刑過重，同樣提出上訴，要求改判13年。

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整宗案始作俑者川村葉音（左）與八木原亞麻。 Instagram
整宗案始作俑者川村葉音（左）與八木原亞麻。 Instagram

被告涉嫌與5名同黨，在江別市的公園遭集體虐打、搶劫20歲大學生長谷知哉致其死亡，剝光衣物並棄屍公園。札幌地方法院6月25日宣判，認定川村附和並營造了搶劫的氣氛，並引領犯罪行為，但「對受害者死亡的直接貢獻有限」，判其30年有期徒刑。

長谷知哉案發生在北海道江別市文京台南町公園。 X@nape0404
長谷知哉案發生在北海道江別市文京台南町公園。 X@nape0404

檢方不服，於7月9日提出上訴，堅持應該判無期徒刑。日媒引述前法官、現任律師內田健太分析稱：「檢方可能認為沒有特殊理由減輕刑罰。」

同日，川村一方也同樣提出上訴，認為13年有期徒刑較為合適。早前與川村一同被判刑的共犯中，案發時18歲的瀧澤海裕獲刑20年，另一名16歲少年判囚最短9年、最長13年的刑期。這意味着川村的主張自己的刑期應與這名16歲少年相當。

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同案另一主犯、涉嫌主導施暴的川口侑斗（案發時18歲），定於7月13日開庭受審。死者前女友八木原亞麻的審判日期則尚未確定。

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