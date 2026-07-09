中國籍男等2人關西被捕 涉藏25公斤黃金入枱燈充電器走私至日本

大阪海關及警方聯合行動，就一宗黃金走私案向2名疑犯提告。當局在從香港空運至日本的貨物中，發現25公斤薄片狀黃金，被告分別是一名40歲中國籍男子及一名47歲聖基茨和尼維斯籍男子。

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從香港寄到關西，報稱是枱燈的貨物內藏黃金。 日本海關

據海關通報，2025年2月22日，一批貨物從香港運抵關西國際機場。犯人報稱貨物是枱燈，當局檢查發現枱燈內藏288塊薄片狀黃金，合共重12公斤，鑑定價值超過1.7億日圓（約820萬港元）。

2025年2月26日，另有一批充電器運抵關西國際機場，檢查發現內藏1368塊薄片狀黃金，合共重約13.2公斤，鑑定價值超過1.9億日圓（約917萬港元）。

從香港寄到關西，報稱是充電器的貨物內藏黃金。 日本海關

據讀賣新聞報道，2人與身份不明的人員合謀犯案，企圖逃避約3632萬日圓（約175萬港元）的消費稅及其他稅費，中國籍男子負責加工和出售黃金，另一人則負責下達指令。府警認為，2人是透過社群媒體相識，從外國接受指示，正調查是否匿流犯罪。