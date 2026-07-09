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超強颱風巴威｜日本取消逾百航班 沖繩遊客趕到超市備糧

即時國際
更新時間：22:34 2026-07-09 HKT
發佈時間：22:34 2026-07-09 HKT

超強颱風「巴威」（Bavi）9日位於菲律賓東方海面，逐漸逼近台灣，日本沖繩縣也嚴陣以待。日本氣象廳指出，「巴威」正以每小時15公里的速度朝西北方行進，颱風中心預計當地時間周五清晨6時抵達沖繩縣南部海域，周六上午逼近沖繩縣先島群島。日航、全日空等航空公司已取消上百個航班，部分渡輪停駛。沖繩縣府警告居民與觀光客慎重防颱。

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綜合日媒報導，日本氣象廳今天傍晚6時40分（台灣時間下午5時40分）公告，強烈颱風巴威中心附近最大風速每秒50米（時速180公里），瞬間最大風速每秒70米（時速252公里），料抵達沖繩縣時強度不變。周六凌晨至清晨時分，宮古群島首當其衝，隨時引發建物倒塌，當局呼籲嚴防強風、巨浪、山泥傾瀉、低窪區淹水、河水暴漲、大潮等災情。沖繩縣府呼籲縣民與觀光客今天之內做好防颱準備。

在石垣市，居民忙着為門窗及戶外物品加裝防護網或防水布，商家紛紛拆卸橫幅與看板。觀光客也加入備糧行列，市區各大超市瓶裝水搶購一空，麵食、飲料也幾乎賣光。一名觀光客說，今天剛到沖繩，擔心明後兩天晚餐沒着落，所以在超市買了一些乾糧。宮古島、石垣島也有超市提前打烊，部分San-A門市、永旺體系7間超市與藥妝店等已預告未來兩天停業。

八重山與宮古兩地縣立醫院已宣布明天門診全停，先島群島所有公立中小學與縣立學校明天停課。往返宮古島與石垣島的所有船班一路取消到11日，石垣、宮古兩地機場明10日全天關閉。那霸機場已有大量航班取消，航班異動影響預計持續到後天11日。

周五空中交通至少已取消80班，以往返那霸機場的航班為主。國際線東京往返台灣2班取消，受影響旅客至少7610人。全日空已取消10日往返那霸、石垣與宮古3個機場的34個航班，約1800人受影響；11日國內線航班已取消石垣往返宮古的33班，5900人受影響。

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