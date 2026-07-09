AI人形機械人｜三菱汽車啟動日本首例量產 建立生產線目標每月1000台

日本三菱汽車與東京大學衍生的新創公司「Highlanders」合作，將啟動量產國產人形機械人的計劃，建立每月可生產1000台的生產體制，預計明年開始投產。

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搭載人工智能的AI人形機械人，是解決勞動力短缺等問題的希望。三菱汽車與東京大學衍生新創公司「Highlanders」今日宣布，將啟動日本首例人形機械人的量產。

雙方計畫建立每月可生產1000台的體制，預計明年開始製造，先以活化三菱汽車位於京都工廠的閒置設為目標。

三菱汽車工業會長兼行政總裁加藤隆雄說：「這將是一項挑戰⋯⋯我們致力於實現人類與機械人協同作業的新產業基礎。」

目前人形機械人開發競爭激烈，中國和美國已從研發階段邁向社會實用化階段。