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德國醫生涉打毒針殺15病人判終生 辯稱：使病人免受病痛折磨

即時國際
更新時間：19:56 2026-07-09 HKT
發佈時間：19:56 2026-07-09 HKT

德國一名紓緩治療醫生被控於2021年至2024年間謀殺15名病人，柏林法院裁定罪名成立，判處終身監禁。法院同時對他下達終身禁止行醫的命令，嚴防再犯。

這名41歲醫生約翰內斯．M（Johannes M.）是趁家訪期間，未經病人同意，擅自注射多種藥物的致命組合，殺人後還火掩蓋罪行。受害人年齡介乎25至94歲，雖病情嚴重，但並非瀕臨死亡。

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辯稱「所有人來說都是最好」

在長達約一年的審訊中，該醫生大部分時間保持沉默，但最終承認殺害了12名重症病人。他向法庭辯稱，自己當時深信此舉是為了「讓病人免受痛苦和虛弱」，並認為「這對所有人來說都是最好的」。他同時為自己造成的痛苦表示道歉。

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家屬證死者「沒有不想活」

受害者家屬在庭上表達了難以置信的悲痛。最年輕的25歲受害者母親淚訴，她的女兒「從未說過不想再活下去」。另一名於2024年去世的72歲受害者，其子則表示，母親原本還計劃與姐妹前往波羅的海旅行，「她想繼續活下去」。

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德國史上最嚴重連環謀殺案

檢方指出，在2024年7月被捕前不久，該醫生曾在同一天內殺害2名病人。當局懷疑這15宗謀殺案僅是冰山一角，檢察官正調查另外76宗與該醫生有關的案件。

德國媒體分析，若更多案件罪名成立，此案將成為德國歷史上最嚴重的連環謀殺案之一。該醫生表示，他將在未來的訴訟中更早參與庭審。

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