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卡樂B︱薯片蝦條正面「回復顏色」 指油墨材料供應趨穩

即時國際
更新時間：19:11 2026-07-09 HKT
發佈時間：19:11 2026-07-09 HKT

日本零食大廠卡樂B（Calbee）早前因中東局勢影響，將旗下14款商品包裝改為黑白色，卡樂B今天宣布，油墨等材料供應趨穩，部分薯片、蝦條產品率先回復正面全彩色印刷（背面仍為黑白），7月27日那一個星期開始陸續生產上市。

卡樂B 薯片蝦條正面「回復顏色」。 Calbee
卡樂B 薯片蝦條正面「回復顏色」。 Calbee
卡樂B 薯片蝦條正面「回復顏色」。 Calbee
卡樂B 薯片蝦條正面「回復顏色」。 Calbee

美伊局勢緊張影響全球，卡樂B早前表示，因因中東局勢緊張升級導致印刷油墨和其他原材料採購不穩定，5月底逐步將旗艦薯片蝦條等14款產品，包裝改為黑白色，此做法引起熱議。

相關新聞：伊朗局勢｜卡樂B薯片改黑白包裝 應對印刷油墨供應不穩

如今卡樂B表示，油墨等材料的供應狀況已有一定程度的改善，商品包裝也可以「恢復生氣」。但為了確保商品穩定供應，先讓6款商品正面恢復彩色，背面暫時維持黑白。

另外，「富果樂水果早餐麥片」2款商品，正面和背面都將恢復彩色包裝。預計7月下旬起，貨架上的商品將陸續換上新包裝。

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