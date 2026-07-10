Omega-3｜研究：天然食物有益 但補充劑成效有限

魚油一直被視為有助於保護大腦、提升記憶力的熱門保健品，雖然Omega-3脂肪酸確實對腦細胞發育與功能不可或缺，但最新研究指出，以補充劑的形式攝取，並不會改善記憶力，也無法預防失智症。

Omega-3脂肪酸助腦細胞發育

綜合外媒報道，臨床試驗至今未能證明魚油補充劑有明顯益處，即使是平時很少吃魚、或帶有提高阿茲海默症風險基因的高齡族群，吃了對於改善思考能力、記憶力及失智症狀的效果仍十分有限。

日常攝取已足夠

專家提出三種可能原因：

1. 大多數人已能從日常飲食中攝取足夠的Omega-3脂肪酸，尤其是植物來源的α-亞麻酸（ALA），因此額外補充魚油未必能帶來更多效果。

2. 受基因及腸道微生物組影響，人體對Omega-3的吸收與代謝能力比攝取量更重要。研究人員認為，除了補充Omega-3，多攝取植物性食物、膳食纖維及發酵食品，對維持腦部健康也同樣重要。

3. 研究推測，Omega-3要發揮保護效果，可能要數十年持續食用富含Omega-3的天然食物才能累積，而非依賴短期服用保健品。

飲食均衡更重要

加拿大多倫多大學營養科學教授巴齊內特（Richard Bazinet）表示，目前最好的證據顯示，食用富含Omega-3的天然食物與較佳的大腦健康有關，透過補充劑「走捷徑」則似乎無法獲得相同效果。專家建議，與其期待魚油膠囊帶來神奇功效，不如養成均衡飲食習慣，多吃魚、堅果及植物性食物，才是維持腦部健康更可靠的方法。