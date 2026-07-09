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委內瑞拉7.5級地震｜女子展現強大母愛 母乳餵3子女困11天獲救

即時國際
更新時間：16:24 2026-07-09 HKT
發佈時間：16:24 2026-07-09 HKT

委內瑞拉6月24日發生雙強震，截至8日已累計3811人罹難、逾1.6萬人受傷。但在滿目瘡痍的廢墟之中仍傳出奇蹟，一名母親受困瓦礫堆中，靠哺乳保住3個孩子的性命，在受困第11天獲救。

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委內瑞拉母親靠哺乳保住3個孩子的性命，受困11天獲救。 X@haiselc
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委內瑞拉母親靠哺乳保住3個孩子的性命，受困11天獲救。 X@haiselc
委內瑞拉母親靠哺乳保住3個孩子的性命，受困11天獲救。 X@haiselc

《半島電視台》等外媒報道，拉瓜伊拉州卡拉巴列達（Caraballeda）卡里貝區（Caribe）一棟12層高的住宅大樓在地震中倒塌。救援人員在瓦礫堆中持續搜救，5日深夜聽見微弱的求救聲，經開挖發現一名母親和3名子女奇蹟生還，其中一個孩子還是嬰兒。

這名母親在黑暗中靠母乳替孩子續命，撐過長達11天的等待。母子從瓦礫中被拉出時，嬰兒安靜地依偎在媽媽胸前，另外兩個孩子則較為虛弱。獲救的畫面在網路瘋傳，令眾多網友動容，大讚「這樣的女性值得一座紀念碑」。

委內瑞拉地震︱拉瓜伊拉18日大初生嬰奇迹獲救，成為了希望的象徵。 X@StateDept
委內瑞拉地震︱拉瓜伊拉18日大初生嬰奇迹獲救，成為了希望的象徵。 X@StateDept

日前有另一名獲救12歲女童法比亞娜（Fabiana）分享，她依靠番茄醬和士芝維生，在受困32小時後獲救。她憶述，困在天花板幾乎貼臉的夾縫中時，「不知為什麼一種奇怪的平靜襲來」，為了保持意識，她挪開碎石把彎曲的腿伸直、刮出傷口，但摸到一瓶番茄醬和些許芝士碎。她說：「就是這些讓我維持清醒」。

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