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南韓戒嚴風波｜尹錫悅涉動用警衛阻拘捕 終審維持判囚7年

即時國際
更新時間：15:12 2026-07-09 HKT
發佈時間：15:12 2026-07-09 HKT

南韓前總統尹錫悅涉嫌於2024年年底「緊急戒嚴事件」後，去年初動用總統警衛部門阻止執法機構對其進行拘捕。南韓最高法院今日（7月9日）作出終審裁決，裁定維持二審判決，判處尹錫悅有期徒刑7年。

面臨多項刑事審判

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本案是尹錫悅身負的多項戒嚴相關案件中，南韓法院作出的首個終審判決。

案情指，尹錫悅於2024年底發動緊急戒嚴後，涉嫌於2025年初動用總統警衛部門，阻撓高級公職人員犯罪調查處等機構對其執法。法官指，尹錫悅因涉嫌特殊妨礙公務執行、濫用職權妨礙行使權利等罪名，維持二審判處有期徒刑7年的原判。

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尹錫悅還被指控在解除戒嚴後，涉嫌偽造並隨後銷毀有關宣佈戒嚴的文件；同時，他亦被指指示下屬向外媒傳遞不實信息，宣稱自己「絲毫沒有破壞憲政秩序之意」。首爾中央地方法院今年1月案一審宣判5年監禁；隨後在今年4月的二審中，首爾高等法院改判其有期徒刑7年。

尹錫悅另因涉及指示向北韓投放無人機，為宣布緊急戒嚴製造藉口，一審被判處有期徒刑30年。

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