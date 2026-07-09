阿根廷飛行教練奪門跳機自殺 22歲女學員臨危不亂安全降落

阿根廷一名42歲飛行教官，在飛行訓練途中竟突然解開安全帶，打開機門跳機！22歲女學員被獨自遺留在空中，在一片震驚中發揮所學繼續操控飛機，所幸成功降落，機體和學員皆毫髮無傷。

阿根廷檢方聲明表示，事發於上周六，地點位於阿根廷中部托雷多（Toledo）。42歲飛行教官貝爾塔佐（Leandro Andrés Bertazzo）作出此驚人舉動後身亡。當時他正駕駛一架塞斯納150（Cessna 150）小型飛機，與22歲學員羅薩里奧（Rosario）進行飛行訓練。

與涉事同款的塞斯納150（Cessna 150）小型飛機。法新社

遺言：你知道該怎麼做

學員憶述，貝爾塔佐突然對她說：「妳知道該怎麼做，繼續飛。」隨即摘下耳機、解開安全帶，打開機門後跳出飛機。她陷入「完全震驚」的狀態，但憑藉所學成功操控飛機安全降落。

貝爾塔佐任職的「Flying Parrot Córdoba」飛行學校校長阿爾瓦雷斯（Eduardo Álvarez）表示，事發前，貝爾塔佐和另一名學員完成了飛行訓練，當時沒有異狀，也完全沒有跡象顯示他有跳機念頭。

同日教完另一人完全無徵兆

阿爾瓦雷斯形容，貝爾塔佐是一位經驗豐富的飛行教官，過去曾在鄰國智利任教，是個「臉上總掛著燦爛笑容的人」。他坦言：「他在機上還有另一個人的情況下做出這個悲劇性的決定，令人無法理解，但人類的心理本來就非常複雜。」

他指出，在飛行途中要打開機門其實極不容易，就像要給時速200公里高速行駛的汽車開車門一樣。阿根廷檢方已展開調查，將進一步釐清這起事件發生的詳細經過及死因。