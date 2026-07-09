北約峰會︱特朗普連環失言稱「日本伊斯蘭共和國」 叫澤連斯基做普京

在土耳其舉行的2026年北約峰會次日（7月8日），盟國承諾今年向烏克蘭提供700億歐元軍援，並於明年維持同等規模；美國總統特朗普亦在會上宣佈，美方將正式授權烏克蘭在本土生產「愛國者」防空導彈。然而，這項重大軍援進展卻被特朗普隨後的連環口誤奪去風頭——他在會場接連出現兩次嚴重失言，成為全場焦點話題。

「日本伊斯蘭共和國發射了逾百枚導彈」

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日媒《共同社》報道，特朗普在會晤烏克蘭總統澤連斯基期間，先是誤將伊朗與日本混淆。當時有記者問及是否願意授權在歐洲生產「愛國者」攔截導彈，特朗普表示會作討論，並強調自己偏好此類防禦性武器。

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隨後他話鋒一轉，稱「日本伊斯蘭共和國向我們發射了111枚導彈」，指這批導彈在大約一小時內朝美軍「林肯號」航母發射，但全數被攔截。其實特朗普口中的「日本伊斯蘭共和國」應為伊朗伊斯蘭共和國。

特朗普形容這幾乎全是愛國者導彈的攔截戰果，並指出若能以更低成本進行攔截，效果會更好。

特普朗堅稱：就是普京

然而僅在幾分鐘後，特朗普再度失言。他指著身旁的澤連斯基向傳媒問道：「有人要向普京總統提問嗎？」

現場記者隨即發出笑聲並試圖糾正，惟特朗普未有認錯，反而試圖辯解這就是其本意，再次指著右側的澤連斯基說：「有人要向普京總統提問嗎？不是澤連斯基，是普京。你想問他甚麼？因為我會替你問他這個問題。」