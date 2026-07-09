丘比特失業？︱Z世代拒絕辦公室戀愛 美國調查：職場尋覓伴侶比例急跌

在過去，辦公室曾是不少人尋找伴侶、撮合情侶的重要環境。然而，最新調查顯示，美國的職場戀情已逐漸式微。分析指出，這一趨勢與新一代年輕人全面轉向網絡交友，以及企業近年加強性騷擾防治培訓密切相關。



根據美國人力資源管理協會（SHRM）於2025年發表的最新調查，職場中的曖昧與戀愛指標均呈現驚人跌幅。數據顯示，僅有22%的受訪員工表示曾在工作期間暗戀過同事，與2024年的49%相比，比例大幅削減了逾一半。

新世代習慣網絡交友

同時，過去一年曾與同事約會的員工比例，亦由前一年的21%降至16%。至於承認與同事發展更親密關係的比例，更由13%近乎減半至7%。這與過往的社會常態形成強烈對比，美國民調機構和智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）在2020年的調查曾指出，約有兩成的50歲以上成年人，其現任配偶正是通過職場相識。



《紐約時報》專欄作家凱利分析認為，職場戀情的式微主要受到網絡交友普及與企業政策改變的影響。另一方面，傳統相識伴侶的渠道如教會、朋友、大學或鄰居介紹等，在各個世代均顯著萎縮。

史丹福大學的研究發現，截至2017年，已有高達四成的伴侶是透過網絡相識。另一方面，企業為了避免法律糾紛與職場人際關係帶來的麻煩，近年不斷加強性騷擾培訓，許多員工如今認為在辦公室談戀愛風險遠大於回報，因而刻意與同事保持邊界。

1/3受訪者對戀愛無興趣

除了交友工具的改變，許多年輕人（Z世代）的思想觀念亦發生了轉變。目前，享受單身、不受束縛已成為年輕一代流行的生活模式。統計顯示，在30歲以下的單身族群中，有超過1/3的受訪者對戀愛毫無興趣，約有一半更直言短期內完全沒有尋找伴侶的打算。