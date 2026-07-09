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日本無緣晉級世界盃三笘薰東京駕車 疑衝紅燈撞傷中年婦

即時國際
更新時間：11:40 2026-07-09 HKT
發佈時間：11:40 2026-07-09 HKT

日本隊無緣晉級世界盃16強，但隊中重心人物三笘薰昨日再因一宗東京都板橋區交通意外，成為傳媒焦點。三笘薰疑衝紅燈撞倒一名年約40多歲的婦人。

日本放送協會（NHK）報道，根據警方相關人士指出，事故發生於上午8時30分左右，地點位於東京都板橋區清水町，三笘薰駕駛的汽車與一名騎單車的40多歲女子在一路口發生碰撞，女子受輕傷送醫，三笘薰本人則未受傷。

警方表示，初步估計三笘薰駕駛的車輛疑衝紅燈釀成事故，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

事發後，三笘薰所屬經紀公司發表聲明致歉，表示對於事故造成傷者及相關人士困擾與擔憂深感歉意。

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