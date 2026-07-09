伊朗局勢︱美伊再燃戰火 卡利巴夫：霍爾木茲海峽只在「伊朗安排」下才開放

美伊停火協議「完結」，中東戰火再燃。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫周四（9日）表示，霍爾木茲海峽只有在「伊朗的安排而非美國的威脅」下才開放。

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法新社報道，擔任伊朗首席談判代表的卡利巴夫在社交媒體發帖指，美國至今仍未意識到，霸凌和背信棄義不再是「沒有代價」的事。「讓我說清楚：如果你發動襲擊，就必將遭到反擊。」



回應伊朗向霍爾木茲海峽的油輪發動襲擊，美軍連續兩日向伊朗作出攻擊，甚至將該國基礎設施作為目標。

美國總統特朗普較早前亦在土耳其舉行北約峰會上表示，形容美伊較早前達成的臨時停火協議已「完結」（over），坦言不想再與伊朗打交道。