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委內瑞拉7.5級地震︱當局盼國際解凍海外資產以助重建 死亡人數增至3811

即時國際
更新時間：10:40 2026-07-09 HKT
發佈時間：10:40 2026-07-09 HKT

央視新聞報道，當地時間8日，委內瑞拉全國代表大會主席豪爾赫·羅德里格斯通過社交媒體通報，該國近日發生的強震造成的死亡人數上升至3811人，受傷人數上升至16740人。此外，強震後發生了1102次餘震。

多次強震對委內瑞拉造成嚴重破壞。委內瑞拉副總統Delcy Rodriguez 透過國家電視台（VTV）表示，要求解除對委內瑞拉的經濟制裁。她強調，委內瑞拉在海外擁有足夠的受凍結資產，只要這些帳戶獲得解凍，國家絕對有能力自行籌措災後重建、就業與教育計畫所需的資金。

法新社報道，聯合國主管人道事務副秘書長弗萊徹說，呼籲國際社會籌集2.96億美元，用於未來六個月的委內瑞拉強震救援與重建工作。

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