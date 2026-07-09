特朗普稱將全面切斷與西班牙貿易往來

美伊戰火未息，美國總統特朗普在土耳其首都安卡拉出席北約峰會期間，再度挑起新的外交戰火。特朗普於星期三（8日）公開對北約盟國西班牙發難，不僅嚴厲指責馬德里當局是北約內部的「糟糕夥伴」，更當場向隨行的美國財政部長貝森特（Scott Bessent）下達指令，要求即時「切斷與西班牙的一切貿易往來」。

轟馬德里拒增五成軍費 且多次拒借基地抗伊朗

綜合路透社與新華社報道，特朗普是在週三會見北約新任秘書長呂特（Mark Rutte）時，公開對西班牙進行猛烈抨擊。特朗普之所以大動肝火，核心導火線在於西班牙政府早前堅決拒絕支持北約將軍費開支提高至國內生產總值（GDP）5%的激進新目標。

此外，地緣政治的積怨亦是促成是次決裂的關鍵。特朗普在會談中翻舊帳，強烈指責西班牙過去曾多次採取不合作態度，悍然拒絕同意美軍在針對伊朗的軍事行動中，使用西班牙境內的軍事基地以及開放其領空，令美方的中東軍事部署頻頻受阻。

財長接令暫停所有貿易 經貿制裁範圍或擴至旅遊

在表達強烈不滿後，特朗普隨即採取實質行動。他公開表示，美國將全面切斷與西班牙的所有貿易往來，並透露自己已當場指示財政部長貝森特，即時暫停與西班牙的所有貿易線路。特朗普說：「我不想和西班牙做任何貿易，切斷與西班牙的一切貿易，包括訪問（旅遊）。」此舉意味着制裁範圍不僅限於商品進出口，甚至可能擴大至兩國的人員互訪與旅遊業。

對於特朗普在峰會上的言論，美國財政部暫時未有發表任何正式的官方公布或作出實質回應。

西班牙首相府冷淡回應 稱以平常心看待

西班牙方面則試圖淡化事件，採取冷處理手段。西班牙首相辦公室隨後發表官方聲明作出正式回應，強調西班牙政府目前正以「平常心」看待特朗普的言論。聲明重申，西班牙與美國長期以來在社會、文化以及經濟等諸多領域上，均保持着深厚且良好的雙邊關係，馬德里方面至今高度珍視這段傳統友誼，無意做出任何改變。