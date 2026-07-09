印尼擬推零稅率優惠 建國際金融中心

印尼政府正計劃提供優厚稅務優惠，打造一個國際金融中心，包括讓合資格企業及外籍金融專家享有100%稅務減免（即零稅率），冀吸引更多國際資金和金融人才進駐。然而，有經濟學家認為，若金融中心過度依賴零稅率作招徠，難以建立穩定的投資基礎。

吸引人才企業進駐

印尼國會議員、法律及經濟專家本周一就成立「印尼國際金融中心」的法案舉行公聽會。根據草案，在金融中心特區內營運的企業可獲100%公司稅減免，進駐的外籍金融業專才亦可獲全額個人入息稅豁免。在特區內持有俗稱「黃金簽證」的外籍人士，將不被視為印尼本地稅務居民；外籍投資者若從金融中心賺取股息等投資回報，也可豁免付稅。國會與政府目前正審議有關建議，目標是在數周內通過法案。財政部一位高官周三稱，國際金融中心可吸引277.9億美元的投資。

政府傾向選址峇里島的古拉古拉及沙努爾經濟特區，建立國際金融中心，但未作最終決定。峇里島的經濟特區本身已提供多項優惠，包括豁免進口關稅、增值稅及入息稅等。印尼經濟統籌部秘書蘇西維約諾周一向示：「假設我們把金融中心設於經濟特區內，投資者便可自動享有經濟特區提供的便利，以及我們為國際金融中心制定的各項特殊待遇。」

然而，印尼大學經濟學家特莉莎周一在雅加達出席國會聽證會時說：「100%的減稅可能會造成道德風險，這不符合審慎的國際商業做法。我認為減稅70%至80%就足以起到激勵作用了。」經濟學家優素福承認，優惠政策可吸引投資者的注意，然而，這並非決定金融中心競爭力的唯一因素，全球投資者也會考慮一個國家的政策穩定性、合約確定性、長期聲譽和金融市場深度。