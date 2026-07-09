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德國華人集體迷姦案 群組散播影像掀震撼

即時國際
更新時間：08:52 2026-07-09 HKT
發佈時間：08:52 2026-07-09 HKT

數名旅居德國的中國籍男子多年來在多座德國城市迷姦華人女性，並藉通訊軟件Telegram群組傳播影像甚至直播，犯案者已相繼落網，近日則因審訊及判刑再掀關注。

這宗德國華人性侵案的主犯名叫張大鵬，2024年11月在法蘭克福被捕。警方在偵辦過程中順藤摸瓜，鎖定其他涉案成員。據悉張大鵬與其他7名主要是中國籍的男性組成Telegram群組「德國老司機駕校」，成員間除了分享下藥迷姦女性的經驗和作案手法，還在犯案期間拍攝及保存影像，並在群組內傳播，甚至進行直播。

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他們下手的對象主要是在德國的華人女性，包括伴侶、朋友、同事、鄰居以及陌生人。其中一宗案件最少有10名女性受害。大多數被害人都是被德國警方聯絡、尋求協助調查之後，才知道自己被侵犯。

主犯犯案多年受害者眾多

據悉這個「駕校」群組內有一套「暗語」，成員以「司機」自居，性侵行為稱為「開車」或「駕駛」，下藥稱為「加油」，受害女性則依照與作案者的關係或外貌，被稱為「私家車」、「野車」、「豪華車」等。

43歲的張大鵬為群組核心管理員，案發時在汽車公司擔任資訊科技經理。根據判決書，張大鵬有「自戀型人格特質」，覺得自己「凌駕於警察之上」。他的罪行最早可追溯至2021年，一開始先對熟人下手，2024年開始在社交媒體小紅書或微信上冒充女性身份，或以替女朋友看房為藉口，迷姦陌生女性。

案中被告多具高等教育背景，其中多人是來自中國的留學生。其中一名成員Tong Z.來自中國成都，案發時25歲，在栢林讀機械工程。判決書指，Tong Z.有明顯厭女傾向，並曾對張大鵬表示，他在網絡上看到，8成女性被強暴後都不會發聲。

另一名群組成員蔣中懿於2024年12月被捕，當時是慕尼黑工業大學碩士生，被控多次下藥迷姦鄰居。主審蔣中懿案的法官表示，相關影片中展現的厭女程度，讓經驗豐富的刑事調查人員也感到震驚。成員Zhiting S.具有醫學專業背景，被認為在群組內提供有關下藥的建議。他被控涉嫌協助實施特別嚴重強姦、危險身體傷害、性侵犯等罪名。

英國廣播公司（BBC）報道，目前已有3名成員被德國法庭判處監禁5年9個月至14年。另有一人自殺身亡，一人仍在栢林受審，一人遭美國洛杉磯檢方起訴。律師蓋哈特表示，她的當事人是Tong Z.迷姦案的被害人，由於被下藥，當事人對案發經過毫無記憶，得知真相讓她受到巨大精神衝擊。

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