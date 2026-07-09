孟加拉東南部暴雨連環引發山泥傾瀉 至少10兒童喪生 

孟加拉東南部近日遭受極端惡劣天氣襲擊，持續的強降雨在多地引發連環山泥傾瀉慘劇，迄今已不幸造成至少10名兒童喪生。其中，位於科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）的一處難民營更遭到無情泥石流大面積吞噬，多名年幼難民在睡夢或玩耍間被活埋，釀成嚴重人道主義災難。

季候風肆虐 泥石活埋難民營

據新華社引述孟加拉難民救濟和遣返專員證實，災情最嚴重的科克斯巴扎爾地區於當地時間星期三（8日）下午爆發大規模山泥傾瀉。洶湧的泥石流夾雜着巨石，瞬即沖毀並掩埋了當地一處難民營的臨時帳篷及簡易房屋。救援人員事後在泥濘中掘出8名兒童的屍體，另有5名兒童受傷送院，目前災區搜救工作仍在艱難進行中。

科克斯巴扎爾一處難民營遭到無情泥石流大面積吞噬，多名年幼難民在睡夢或玩耍間被活埋。美聯社

科克斯巴扎爾一處難民營遭到無情泥石流大面積吞噬，多名年幼難民在睡夢或玩耍間被活埋。美聯社

與此同時，災情亦蔓延至鄰近市鎮。據孟加拉當地媒體報道，吉大港市（Chittagong）的一處偏遠山區，當天亦接連發生了兩宗嚴重的山泥傾瀉事故，不幸再奪走2名兒童的寶貴生命。

有當地媒體報道，包括以上遇難兒童，今次山泥傾瀉至今共造成18人死亡。

孟加拉媒體引述當地氣象部門的最新消息指出，受孟加拉灣內活躍的低壓系統以及強烈夏季季候風的雙重夾擊，孟加拉東南部廣大地區近期均出現了持續性及具破壞力的強降雨，土質結構已嚴重飽和。

鑑於多地山體已出現脆弱及塌方跡象，當地政府官員已發出緊急防災勒令，嚴正要求所有仍居住在山坡、懸崖邊等高風險區域的居民，必須立即收拾財物轉移至安全地點或臨時庇護所，以防山泥傾瀉慘劇再度上演。