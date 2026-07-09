俄烏戰爭｜特朗普：將授權烏克蘭生產愛國者導彈  北約今年向烏提供700億歐元軍援

北約峰會於土耳其首都安卡拉舉行，北約表示，盟國承諾今年向烏克蘭提供價值700億歐元的軍事裝備、以及相關支持和培訓，並將在明年維持至少同等水平。與此同時，美國總統特朗普在峰會期間表示，美方將正式授權烏克蘭在本土生產「愛國者」防空導彈。

特朗普晤澤連斯基 稱俄烏均渴望結束戰事

特朗普於週三（8日）在峰會空檔期間，與烏克蘭總統澤連斯基舉行雙邊會談，並親自透露了上述授權烏克蘭本土生產導彈的消息。特朗普在會後表示，他認為俄羅斯和烏克蘭最終將會達成和平協議，並稱俄烏雙方如今都強烈希望结束這場長期的戰事。

特朗普於週三（8日）在峰會空檔期間，與烏克蘭總統澤連斯基舉行雙邊會談。路透社

北約峰會會後正式發表《安卡拉峰會宣言》，宣布推出超過500億美元的新軍事採購計劃。路透社

澤連斯基則對美方的支持表示感謝，並指出希望能與特朗普就一些「非常重要的細節」進行更深入的探討。澤連斯基同時強調，他堅信特朗普未來會盡一切努力，協助尋求結束戰爭的終極方案。

基輔一週三度遭導彈狂轟 愛國者庫存告急壓力大增

在烏克蘭，官員證實，俄羅斯軍隊於週三再度連夜向首都基輔發射大批彈道導彈，這已是不到一星期內，基輔第三次遭受大規模空襲。隨着戰況愈演愈烈，烏軍現有的愛國者攔截導彈庫存日益緊張，基輔面臨的防空壓力已進一步加劇至臨界點，迫切需要本土化生產以補充戰損。

針對長遠援助，北約在峰會上表明，盟國已一致承諾今年內向烏克蘭提供價值高達700億歐元的軍事裝備，以及相關的後勤支持與戰術培訓，並誓言在明年維持至少同等水平的援助規模。

北約峰會會後正式發表《安卡拉峰會宣言》，宣布推出超過500億美元的新軍事採購計劃，並承諾全面提升國防工業製造能力。宣言指，北約未來將繼續努力消除盟國之間的國防貿易壁壘，並充分利用北約的伙伴關係，將各國的國防工業水平最大限度地提高。

值得注意的是，是次發表的宣言中，未有提及下屆北約峰會的舉辦地點和具體時間，僅籠統表示「期待下次會晤」。地緣政治分析家指出，北約內部目前正秘密考慮打破行之多年的常規，停辦或不按慣例舉行2027年的峰會。外界普遍相信，此舉的背後主要原因，是北約高層希望竭力緩和美國總統特朗普與其他北約盟友之間日益緊張的關係，避免分歧在公開峰會上再度放大。