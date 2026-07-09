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伊朗局勢｜美軍連續第二日空襲伊朗港口 特朗普：或重啟海上封鎖

即時國際
更新時間：05:20 2026-07-09 HKT
發佈時間：05:20 2026-07-09 HKT

中東戰火於本週三（8日）急劇升級。美國總統特朗普出席土耳其北約峰會期間宣布，美伊停火諒解備忘錄「結束」（over）後數小時，美軍隨即對伊朗南部沿海發動第二輪報復性空襲。這已是美軍連續第二日恢復對伊朗的軍事行動。受戰雲密佈影響，國際油價隨即應聲飆升。

伊朗沿海多處驚傳爆炸 革命衛隊發導彈襲美軍基地

美國軍方官員透過社交平台證實，週三的空襲是繼週二摧毀伊朗多處防空系統、雷達及逾60艘革命衛隊快艇後，連續第二日實施的大規模軍事打擊。美方強調，此舉旨在要伊朗為日前無故襲擊多艘商船的侵略行為承擔責任。伊朗國家媒體隨即證實，南部戰略港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）以及西里克（Sirik）等多個沿海地區，當日均傳出劇烈爆炸聲。

總統特朗普宣稱美伊停火諒解備忘錄「結束」（over）數小時後，美軍隨即對伊朗南部沿海發動第二輪報復性空襲。美聯社
總統特朗普宣稱美伊停火諒解備忘錄「結束」（over）數小時後，美軍隨即對伊朗南部沿海發動第二輪報復性空襲。美聯社
中東戰火於本週三（8日）急劇升級。美聯社
中東戰火於本週三（8日）急劇升級。美聯社
026年7月8日，星期三，在伊拉克納傑夫的伊瑪目阿里陵墓內，哀悼者為已故伊朗最高領袖哈梅內伊舉行葬禮及祈禱。美聯社
026年7月8日，星期三，在伊拉克納傑夫的伊瑪目阿里陵墓內，哀悼者為已故伊朗最高領袖哈梅內伊舉行葬禮及祈禱。美聯社

作為反擊，伊朗革命衛隊（IRGC）隨即向鄰國發射大批導彈與無人機，襲擊駐紮在巴林（美國海軍第五艦隊總部）及科威特的美軍基地。科威特軍方證實成功攔截了兩枚來自伊朗的彈道導彈及13架無人機，惟導彈碎片墜落導致當地部分電力設施受損。伊朗官方電視台承認，在連日衝突中，已有包含革命衛隊成員在內的至少9名海空軍戰士陣亡，並強烈誓言必將復仇。

特朗普威脅轟炸民用設施 揚言強佔關鍵產油外銷島

正在北約峰會斡旋的特朗普表現出鷹派姿態，指伊朗「行為非常惡劣」，甚至放言美軍「今晚可能」會再次狠狠打擊伊朗，更不排除重啟全面的海上封鎖。特朗普稱，雖然不希望衝突演變成「長期」軍事行動，但「任何事情都將進一步迅速發生」，美軍甚至可能「直接去完成這項工作（徹底解決問題）」。

與此同時，特朗普再次對德黑蘭發出威脅，揚言美軍下一步將直接轟炸伊朗的發電廠、海水淡化廠等民用基礎設施，並計劃強行侵佔對伊朗經濟至關重要的哈爾克島（Kharg Island）。據悉，伊朗全國高達九成的石油出口均經由哈爾克島運出，美方若強行強佔，等同切斷該國的經濟命脈。

德黑蘭強硬派拒向霸凌低頭 領袖葬禮結束後和談恐成泡影

面對美方的極限施壓，伊朗高層內部展現出寧死不屈的對抗決心。負責主持永久和平談判的伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）在社交平台X上強硬回應，直斥「恐嚇與敲詐的時代已經過去，這招行不通，我們絕不屈服」。伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）亦針鋒相對地諷刺，指特朗普的恐嚇言論絕非力量的表現，反而是對美國過去對伊政策徹底失敗的「變相承認」。

美聯社報道，美伊原本預計在伊朗前最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的葬禮正式結束後，開啟關鍵的最終和平談判。然而隨着停火協議突然終止，中東恐將重陷戰火。

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