世界盃2026｜阿根廷驚天逆轉反勝埃及闖8強 球迷賽後爆衝突互擲雜物　

2026世界盃16強賽事上演戲劇性一戰，衛冕冠軍阿根廷在一度落後兩球下，於最後13分鐘連入3球，以3:2驚天反勝埃及，驚險晉級八強。不過，這場經典大戰賽後餘波未了，雙方球迷在看台爆發衝突，互相投擲啤酒杯、飲料瓶等雜物，場面混亂。

今場16強大戰，埃及一度取得兩球領先，戰至77分鐘仍以2:0佔優。然而，阿根廷其後展開絕地反擊，在短短十多分鐘內連轟3球，最終以3:2反敗為勝，成功躋身八強。這場逆轉戰亦被不少外媒形容為本屆世界盃最精彩賽事之一。

賽後，雙方球迷情緒高漲，在看台上爆發衝突。網上流傳影片顯示，大批阿根廷及埃及球迷聚集互相叫罵，不斷向對方投擲啤酒杯、飲料瓶等雜物，現場有人試圖分隔兩批球迷，防止衝突進一步升級。

由於埃及屬穆斯林國家，伊斯蘭教禁止信徒飲酒，國內對酒精飲品亦有嚴格限制，因此片段中大量酒瓶及啤酒杯被擲向埃及球迷，引起不少埃及網民不滿，批評阿根廷球迷行為失當。有中立球迷則留言指：「這不是足球精神」，呼籲球迷理性觀賽。

比賽的執法判決同樣掀起爭議。埃及主帥賀森哈辛（Hossam Hassan）賽後公開炮轟球證及VAR，質疑埃及一個入球被判無效，阿根廷反勝一球則涉嫌犯規在先，批評判決左右賽果。他抨擊，整場比賽「所有有利判決都偏向阿根廷」，並質疑國際足協希望衛冕冠軍及美斯繼續留在世界盃舞台。

埃及足總其後發聲明，對多項關鍵判決表示強烈不滿，要求國際足協檢視球證執法及VAR使用是否一致、公平。

儘管最終止步16強，但今屆世界盃已是埃及歷來最佳成績，不但首次打入淘汰賽，更取得隊史首場世界盃決賽周勝仗。總統阿卜杜勒-法塔赫·塞西亦公開讚揚球隊的表現，稱全國人民均以他們為榮。