Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜阿根廷驚天逆轉反勝埃及闖8強 球迷賽後爆衝突互擲雜物　

即時國際
更新時間：04:54 2026-07-09 HKT
發佈時間：04:54 2026-07-09 HKT

2026世界盃16強賽事上演戲劇性一戰，衛冕冠軍阿根廷在一度落後兩球下，於最後13分鐘連入3球，以3:2驚天反勝埃及，驚險晉級八強。不過，這場經典大戰賽後餘波未了，雙方球迷在看台爆發衝突，互相投擲啤酒杯、飲料瓶等雜物，場面混亂。

今場16強大戰，埃及一度取得兩球領先，戰至77分鐘仍以2:0佔優。然而，阿根廷其後展開絕地反擊，在短短十多分鐘內連轟3球，最終以3:2反敗為勝，成功躋身八強。這場逆轉戰亦被不少外媒形容為本屆世界盃最精彩賽事之一。

賽後，雙方球迷情緒高漲，在看台上爆發衝突。網上流傳影片顯示，大批阿根廷及埃及球迷聚集互相叫罵，不斷向對方投擲啤酒杯、飲料瓶等雜物，現場有人試圖分隔兩批球迷，防止衝突進一步升級。

由於埃及屬穆斯林國家，伊斯蘭教禁止信徒飲酒，國內對酒精飲品亦有嚴格限制，因此片段中大量酒瓶及啤酒杯被擲向埃及球迷，引起不少埃及網民不滿，批評阿根廷球迷行為失當。有中立球迷則留言指：「這不是足球精神」，呼籲球迷理性觀賽。

比賽的執法判決同樣掀起爭議。埃及主帥賀森哈辛（Hossam Hassan）賽後公開炮轟球證及VAR，質疑埃及一個入球被判無效，阿根廷反勝一球則涉嫌犯規在先，批評判決左右賽果。他抨擊，整場比賽「所有有利判決都偏向阿根廷」，並質疑國際足協希望衛冕冠軍及美斯繼續留在世界盃舞台。

埃及足總其後發聲明，對多項關鍵判決表示強烈不滿，要求國際足協檢視球證執法及VAR使用是否一致、公平。

儘管最終止步16強，但今屆世界盃已是埃及歷來最佳成績，不但首次打入淘汰賽，更取得隊史首場世界盃決賽周勝仗。總統阿卜杜勒-法塔赫·塞西亦公開讚揚球隊的表現，稱全國人民均以他們為榮。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
香港仔華富邨兩女小巴站打交 53歲婦頭傷不治 警拘50歲女子涉謀殺。黎志偉攝
香港仔華富邨兩女小巴站打交 53歲婦頭傷不治 警同日拘50歲女子涉謀殺
突發
6小時前
施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶
施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶
影視圈
9小時前
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
01:25
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
突發
12小時前
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
飲食
13小時前
施政報告2026懶人包｜長者醫療券加碼、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡議
施政報告2026懶人包｜長者醫療券加碼、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡議
政情
10小時前
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
飲食
17小時前
奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人
奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人
影視圈
10小時前
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
家居裝修
2026-07-08 06:00 HKT
當局鏟平涉事酒店，以示治理決心。Rohit6156585804@X
印度13歲女被拐5天遭逾30男輪姦 官方剷平3涉案酒店向罪犯宣戰
即時國際
7小時前
香港資深電影美術指導陸叔遠波蘭失聯多日 入境處：已接獲求助並跟進事件
突發
7小時前