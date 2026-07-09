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澳洲總理談高市早苗送「皇冠蜜瓜」 疑講黃色笑話捱批

即時國際
更新時間：02:56 2026-07-09 HKT
發佈時間：02:56 2026-07-09 HKT

澳洲政壇爆出涉及性暗示的外交禮儀風波。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）近日登上當地網絡Podcast節目，大談日本首相高市早苗早前訪問澳洲時送贈的官方禮物「皇冠蜜瓜」。詎料，節目女主持人期間突然朝胸部做出不雅手勢，並開玩笑提及以身材火辣著稱的美國「大胸女神」彭美拉安德遜（Pamela Anderson）。阿爾巴尼斯不僅未有制止，反而順應話題配合回應，謔稱高市「帶了2顆甜瓜」，言論隨即引發外界強烈批評，反對黨更炮轟其言論低俗，強烈要求他公開道歉。

日首贈靜岡蜜瓜慶開禁 總理竟附和「咪神」有味笑話

據《每日郵報》（Daily Mail）引述澳洲媒體報道，阿爾巴尼斯日前作客名為《Bush Deep》的Podcast節目。期間，眾人談及日本首相高市早苗早前訪問澳洲、並送出產自靜岡縣的「皇冠蜜瓜」作為官方禮物，以慶祝澳洲重新開放日本蜜瓜的進口市場。

節目女主持人奧斯本（Nikki Osborne）此時開起玩笑來，詢問高市是否「把蜜瓜偷偷帶過海關」，同時朝自己的胸部做出手勢，甚至扯上美國知名「咪神」彭美拉安德遜，明顯屬「成人級」笑話。令人錯愕的是，貴為一國總理的阿爾巴尼斯竟當場配合這個低俗「黃色」話題，模仿奧斯本的動作，雙手放在胸前做出一個顯示又大又圓的動作，並語帶雙關地表示，高市「帶了2顆，就像你會做的那樣，而且它們很漂亮」。

反對黨痛批極度不恰當 影子部長促向全澳女性道歉

相關黃色笑話言論曝光後，隨即在澳洲國內掀起軒然大波。澳洲反對黨聯盟黨（Coalition）隨即公開發表嚴厲譴責，批評阿爾巴尼斯作為國家元首，在公開節目發表此類言論極度不恰當，況且對象更是別國首相。

影子通信部長亨德森（Sarah Henderson）更怒斥阿爾巴尼斯的輕浮表現，指這段惡劣對話令女性無端被捲入低俗的性暗示玩笑之中，嚴重貶低女性地位。亨德森強烈要求阿爾巴尼斯必須立刻正式向日本首相高市早苗以及所有女性公開道歉。

事實上，這並非阿爾巴尼斯首次因在Podcast節目的不當言論而飽受抨擊。此前，他亦曾在另一檔節目中，主持人讓他參與一個名為「shag、marry、date」（發生關系、結婚、約會）的選擇游戲，並給出了三位知名女性，分別是流行曲天后Kylie Minogue、好萊塢演員Nicole Kidman以及舞台演員Rhonda Burchmore。

阿爾巴尼斯起初表示，自己才剛與妻子Jodie Haydon結婚六個月，因此並不想參與這個游戲。

不過，當主持人追問，如果假設婚姻「徹底失敗」會如何選擇時，他回答稱，會「毫無疑問」選擇Kylie Minogue。主持人乘勢追問是否會選擇與對方結婚、發生關係及約會，他回應說：「全部都是，她很棒」。

節目中，主持人還詢問他與妻子是否「依然像兔子一樣頻繁親熱」，阿爾巴尼斯則笑著回應說，兩人通常會在看完橄欖球比賽之後，「South Sydney Rabbitohs贏球總是最好的催情劑」。

阿爾巴尼斯上述言論直接引爆輿論，不僅遭到政界和女性團體集體批評，還被指有失總理身份。面對持續發酵的爭議，他最終公開作出「毫無保留」的道歉。

 

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