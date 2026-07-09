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伊朗局勢｜德黑蘭暫停與美談判 不排除封鎖曼德海峽

即時國際
更新時間：01:59 2026-07-09 HKT
發佈時間：01:59 2026-07-09 HKT

中東局勢再度升溫。塔斯社引述伊朗高層消息報道，由於受到美方威脅，伊朗方面已正式暫停與美國就最終解決方案進行的談判。伊朗議會國家安全委員會發言人雷扎伊（Rezai）更警告說：「在未來對抗中，敵人將面臨伊朗全面而突然的打擊。」

伊方起草退出核條約 警告實施兩倍規模回擊

據伊媒《Fars News》報道，雷扎伊（Rezai）表明，德黑蘭手握眾多在「四十天戰爭」中未曾動用的王牌選項，包括退出《不擴散核武器條約》的提案已在議會準備審議；若國家面臨生存威脅，修改「核戰略學說」亦將提上日程。他又揚言，一旦遭到美國任何形式的襲擊，伊朗不僅會立即關閉霍爾木茲海峽，進一步封鎖連通紅海與印度洋的戰略咽喉「曼德海峽」，以及會對敵方目標實施至少兩倍於所受打擊規模的猛烈回擊。

此前，伊朗軍隊透過伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）證實，軍方在前期的衝突中損失了八名戰士，並公開誓言：「我們將為他們復仇。」

伊朗警告，一旦遭美國襲擊便立即關閉霍爾木茲海峽。路透社
伊朗警告，一旦遭美國襲擊便立即關閉霍爾木茲海峽。路透社
特朗普對伊朗戰爭的言論反覆無常。美聯社
特朗普對伊朗戰爭的言論反覆無常。美聯社

特朗普揚言今晚「狠狠打擊 」 考慮重啟海上封鎖

於安卡拉出席北約峰會的美國總統特朗普，於8日公開表達對伊朗的不滿，直言美軍「今晚可能」就會再次狠狠打擊伊朗，並強調正在考慮對伊朗重新實施全面海上封鎖。

雖然局勢劍拔弩張，但特朗普在受訪時的態度亦顯得反覆與捉摸不定。他一方面表示「不認為會再次爆發與伊朗的戰爭」、「不想有持久的戰事」，但另一方面又直言「不確定是否想與伊朗領導人達成協議」。

對於特朗普的辛辣言論，伊朗外交高層不甘示弱。伊朗副外長公開反擊指，德黑蘭當局如今必須採用特朗普能夠聽懂的方式與其對話。他諷刺道，與其進行外交斡旋，伊朗更傾向於採取軍事手段，因為特朗普這位美國總統顯然「更理解武力的語言」。

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