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日軍「慰安婦」倖存者慧奶奶逝世享年99歲 內地僅剩6人在生

即時國際
更新時間：00:05 2026-07-09 HKT
發佈時間：00:05 2026-07-09 HKT

「慰安婦」親歷者的證言，是揭露日本戰爭罪行、推動人權與婦女權益的珍貴歷史檔案。然而隨着時間流逝，倖存者人數正漸漸凋零。根據上海師範大學慰安婦問題研究中心的消息，「慰安婦」倖存者慧奶奶於7月8日凌晨辭世，享年99歲。隨着她的離去，目前內地登記在冊的倖存者僅剩6人。

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終生飽受病痛折磨

慧奶奶今年5月下旬因病入院，後轉入深切治療部並一直處於昏迷狀態，直至8日凌晨於湖南平江縣居所辭世。根據其生前意願，研究中心暫不公開其個人信息。

2024年8月，研究中心小組通過口述採訪及文獻核查，正式確認慧奶奶的倖存者身份。

慧奶奶1928年生於湖南長沙。1945年夏天，日軍以「洗衣做勞力」為名，強行徵召包括慧奶奶在內的一群當地婦女。她們在日軍嚴密監視下，白天被迫進行無薪工作，夜間則淪為性奴隸。期間，慧奶奶在屈辱中煎熬十數日，更被日軍暴力扭傷臂膀，導致留下終生痛症。

日本侵華戰爭為慧奶奶帶來深重苦難，令她年少喪父、青年喪子並終生飽受身心折磨。儘管如此，老人在生命最後幾年仍堅持尋找為國捐軀的父親的埋骨之地，並強忍悲痛將自身遭遇公之於世。

據統計，二戰期間全球約有40萬名婦女被迫淪為日軍性奴隸，其中中國受害者佔半數。

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