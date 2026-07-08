印度13歲女被拐5天遭逾30男輪姦 官方剷平3涉案酒店向罪犯宣戰

根據印度國家犯罪記錄局 (NCRB) 最新公開的統計數據，印度每年官方通報的在查強姦案長期維持在3萬宗左右。近日，拉賈斯坦邦（Rajasthan）發生一宗震驚全國的集體性侵及人口販運案。一名13歲少女於6月中旬遭人拐賣，在短短5天內慘遭逾30名男子輪姦。而地方政府為了震懾犯罪分子，採取鐵腕執法，於上周三（7月1日）出動多部重型機械，將3間涉案酒店夷為平地。

遭電單車司機拐帶

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嫌疑犯遊街示眾。MithilaWaaala@X

嫌疑犯遊街示眾。MithilaWaaala@X

嫌疑犯遊街示眾。MithilaWaaala@X

案發於今年6月18日晚上約10時30分，該名受害少女在斯里維賈亞納加（Sri Vijayanagar）探望朋友後準備回家，隻身搭乘一輛由司機蘭巴布（Rambabu）駕駛的電單車。豈料歹毒司機並未將她送回家，而是直接將她拐騙至當地的「Joy Inn」酒店，並當場轉賣給酒店老闆，少女隨即墮入性剝削網絡。

在6月18日至22日的5天期間，受害少女如同貨物般，在同一個城市內被頻繁轉移至多間酒店（包括Joy Inn、Dream Inn、Sapphire Inn）。警方調查指出，涉案男子多達30多人，少女每天被輪流轉移至不同酒店，每晚均遭到凌辱。

期間，更有犯罪分子甚至強迫她飲酒，使其保持神智不清，以防呼救。

嫌疑犯遊街示眾

少女失蹤數天後，家人驚覺不妥，於6月22日向警方報案求助。警方同日採取行動突擊搜查，根據線索成功在涉事「Joy Inn」酒店內救出少女。隨後，特別調查小組調閱多間涉案酒店的閉路電視片段、通訊紀錄及住客名單，展開進一步調查。

當局鏟平涉事酒店，以示治理決心。Rohit6156585804@X

為了嚴懲涉案惡徒並向公眾釋出「零容忍」的強烈訊號，地方政府與警方聯手採取鐵腕行動。當局調派大量警員封鎖現場後，於上周三（7月1日）清晨出動多部挖掘機及液壓重型機械，將3間涉案酒店完全拆毀。

地方官員強調，保障婦女與女童安全是首要任務，當局將持續巡查並封存其他涉嫌參與非法活動的旅館。

截至7月7日，警方已拘捕19名嫌疑人，當中包括涉案的電單車司機、酒店經理及老闆，目前仍在全力追緝其餘20多名在逃男子。同日，部份落網的嫌疑犯被警方遊街示眾。

分析指出，本次事件引發印度全國震怒，除涉案人數眾多外，亦反映當地犯罪網絡猖獗，受害者只不過是在深夜搭車便隨即「被消失」。目前受害少女正接受治療，社會各界強烈譴責事件並要求嚴懲惡徒，同時質疑此類旅館犯罪鏈只是冰山一角。