北約峰會︱特朗普再轟盟友伊朗戰爭無付出 大讚中國善待美國：我是習主席粉絲

美國總統特朗普周三（7月8日）繼續在土耳其首都安卡拉出席北約峰會。他在會上依然火力全開，狠批多個盟友未有付足防務軍費，在伊朗戰事中亦無貢獻。另外，有報道指出，因應美國與歐洲盟友之間矛盾頻生，北約正考慮取消明年的北約峰會，避免再次發生公開衝突。

明年或取消北約峰會

特朗普出席2026土耳其北約峰會，會上屢表不悅。美聯社

特朗普出席2026土耳其北約峰會，會上屢表不悅。美聯社

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曾屢次威脅退出北約的特朗普又再點名批評英國、意大利等盟友在伊朗戰事上無給予支援，反而中國有善待美國。

特朗普：「我認為中國有善待我們。我會見習近平主席時說『我希望你不會參戰』，因為我們並不樂見他的五成石油要經霍爾木茲海峽進口，甚至高於五成，他卻從沒有參戰，沒向伊朗提供軍備。他很好，我是習主席的粉絲。」

而彭博社引述消息報道，北約正考慮取消預定明年在阿爾巴尼亞舉行的年度峰會，原因之一是要減少再與特朗普公開起衝突，同時避免峰會東道主會因為防衛支出佔比太少而成為眾矢之的。

