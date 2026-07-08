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伊朗局勢︱特朗普批伊朗攻擊油輪行動 稱臨時停火協議「已結束」

即時國際
更新時間：16:51 2026-07-08 HKT
發佈時間：16:51 2026-07-08 HKT

中東局勢轉趨緊張。特朗普於土耳其當地時週三（8日）表示，與伊朗簽署的旨在結束衝突的諒解備忘錄已經「結束」，並補充說他不想與德黑蘭接觸。

相關新聞：伊朗局勢｜美國發動軍事打擊稱命中逾80目標 撤回伊朗石油禁令豁免

路透社報道，特朗普在土耳其首都安卡拉北約峰會上表示，美軍已在昨晚對伊朗境內「非常危險的人」發動強力攻擊。他批評伊朗方面原本應該處理喪禮與善後事宜，卻反而開始向船隻發射火箭與飛彈。

特朗普又進一步指控，伊朗向沙地阿拉伯、科威特以及其他船隻發射飛彈，讓他對伊朗更加不滿。他說，美國在伊朗問題上已經浪費太多時間，「我一點都不喜歡他們。老實說，我認為我們浪費了很多時間。我們應該做我們自己的事。」

被問及伊朗的停火協議是否已結束，他坦言：「就我而言，已經結束了。（As far as I'm concerned, it's over ）」，又稱「我不相再與他們（德黑蘭）再打交道了（ I don't want to deal with them）」。

特朗普拒再與德黑蘭溝通

美國稱，由於伊朗對油輪作出攻擊，決定對伊朗發動新一輪軍事打擊，同時吊銷伊朗的石油出口許可證。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）稱，位於巴林和科威特的美國軍事設施將是攻擊目標，以對美方的行動作出報復。

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