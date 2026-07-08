世紀熱浪︱法國空調一機難求 冷氣騙徒空群出動搵食

歐洲持續熱浪，令冷氣機賣斷市，法國日前有賣場便發生消費者爭購冷氣機而大打出手事件。供求失衡下，騙徒也趁機利用冷氣主題搵食，法國官方指，自6月初至今已收逾300宗涉冷氣機的投訴；民間舉報平台亦錄得40多宗個案，相關詐騙網頁的訪問量高達55,000次。

法國6月以來收逾300宗投訴

法國的冷氣機之亂持續，除了7月2日，廉價超市Lidl推出限量的平價冷氣機，有民眾為爭購而大打出手外，涉及冷氣機的詐騙案也陸續浮出面。

據法國國際廣播電台報道，法國消費者事務部門——競爭、消費與反欺詐總局表示，從6月初以來，官方消費者投訴平台已經收到300多起與空調有關的投訴。另一個民間舉報平台也表示，僅一周時間，就收到40多起相關舉報，與這類詐騙有關的網頁訪問量更高達55,000次。



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報道指，冷氣騙徒通常會建立一個戶看似正規的購物網站，以低於市價許多的價格出售移動式冷氣，例如，一款標價138歐元的產品，消費者付款後卻遲遲收不到貨。發郵件催促，卻統一獲回復「商品已經發出，請耐心等待。」

包裹裡冷氣變風扇

甚至有消費者收到的包裹，卻發現是冷氣變風扇，或者是降溫效果有限的廉價冷風機。

也有網站會誇大宣傳，聲稱產品可以在短時間內把室溫從35攝氏度降到17攝氏度。事實上，完全沒有科學依據。

騙子還會通過大量網絡廣告，把消費者引流到這些虛假網站。一些廣告發布平台按點擊量收費，也在無形中助長了這類騙局。

而有關的冷氣詐騙，主要受害人也是長者。《費加羅報》報道指，有76歲的法國老太太在網上查詢安裝冷氣機的報價後，便不斷收到聲稱是法國製造的「Breezo」廣告，幸落單前被女兒發現相關網站可疑，圖片也似是AI合成，才沒有付款。

此外，在超市搶購到的廉價冷氣機，也被發現有人放到二手平台，以原價兩至三倍價格出售。