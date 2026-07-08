哈里王子告《每日郵報》母公司侵犯私隱敗訴 或被追討逾5億訴訟費

英國哈里王子（Prince Harry）近年官非纏身且涉及多宗備受矚目的法律訴訟。根據英國高等法院7月7日的判決，哈里王子與其他6名英國知名人士在控訴英國《每日郵報》的母公司聯合報業（Associated Newspapers，ANL）侵犯私隱案中敗訴，稱原告們未能證明涉案的報道資訊是經非法渠道獲取。

法官：未有具體證據

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根據路透社及英國《衛報》報道，哈里王子等原告指控聯合報業在1990年代至2010年代期間，長期利用非法手段獲取資訊，並在《每日郵報》（Daily Mail）及其姊妹報《星期日郵報》（The Mail on Sunday）發表了數十篇關於他們的報道。

原告律師聲稱，這些資訊是私家偵探透過入侵手機短訊、竊聽固網電話或以欺詐手段取得，內容包括醫療記錄等個人私隱。

然而，法官在裁決中指出，原告方僅憑懷疑並不足夠，未能提出具體證據證實被告非法取得資訊。法官表示，若相關新聞素材存在合法且現實的獲取途徑，法院便不能簡單推斷其來源屬於非法。

「新聞自由的重大勝利」

判決公佈後，哈里王子與本案另一名原告，英國上議院議員勞倫斯（Doreen Lawrence）發表聲明，痛批該裁決是「徹頭徹尾的粉飾太平」。

對此，聯合報業則形容這是「壓倒性勝利」，不僅是對《每日郵報》和記者，也是對新聞自由的重大勝利。聯合報業同時表示，將向原告方追討訴訟費，據先前透露，相關費用或高達5,000萬英鎊（約5.2億港元）。