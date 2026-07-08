Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

哈里王子告《每日郵報》母公司侵犯私隱敗訴 或被追討逾5億訴訟費

即時國際
更新時間：17:30 2026-07-08 HKT
發佈時間：17:30 2026-07-08 HKT

英國哈里王子（Prince Harry）近年官非纏身且涉及多宗備受矚目的法律訴訟。根據英國高等法院7月7日的判決，哈里王子與其他6名英國知名人士在控訴英國《每日郵報》的母公司聯合報業（Associated Newspapers，ANL）侵犯私隱案中敗訴，稱原告們未能證明涉案的報道資訊是經非法渠道獲取。

法官：未有具體證據

相關新聞：哈里返英國宣布下塌白金漢宮 王室旋即澄清「已撤回邀請」

根據路透社及英國《衛報》報道，哈里王子等原告指控聯合報業在1990年代至2010年代期間，長期利用非法手段獲取資訊，並在《每日郵報》（Daily Mail）及其姊妹報《星期日郵報》（The Mail on Sunday）發表了數十篇關於他們的報道。

原告律師聲稱，這些資訊是私家偵探透過入侵手機短訊、竊聽固網電話或以欺詐手段取得，內容包括醫療記錄等個人私隱。

然而，法官在裁決中指出，原告方僅憑懷疑並不足夠，未能提出具體證據證實被告非法取得資訊。法官表示，若相關新聞素材存在合法且現實的獲取途徑，法院便不能簡單推斷其來源屬於非法。

「新聞自由的重大勝利」

判決公佈後，哈里王子與本案另一名原告，英國上議院議員勞倫斯（Doreen Lawrence）發表聲明，痛批該裁決是「徹頭徹尾的粉飾太平」。

對此，聯合報業則形容這是「壓倒性勝利」，不僅是對《每日郵報》和記者，也是對新聞自由的重大勝利。聯合報業同時表示，將向原告方追討訴訟費，據先前透露，相關費用或高達5,000萬英鎊（約5.2億港元）。

最Hit
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
突發
10分鐘前
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
即時國際
7小時前
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
影視圈
7小時前
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
飲食
5小時前
「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒
「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒
影視圈
4小時前
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-07 14:04 HKT
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
家居裝修
11小時前
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
郭少芸入住內地豪華養老院？ 因一事樂而忘返不願離開 吸金力驚人年收百萬租金成樓后
郭少芸入住內地豪華養老院？ 因一事樂而忘返不願離開 吸金力驚人年收百萬租金成樓后
影視圈
6小時前