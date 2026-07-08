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池袋Yodobashi開幕即遭連環「生化襲擊」 神秘人地板遺糞便惹恐慌

即時國際
更新時間：17:45 2026-07-08 HKT
發佈時間：15:40 2026-07-08 HKT

6月30日，日本知名百貨Yodobashi於東京池袋開幕，成為當地新地標。惟新店卻連日遭遇神秘人「生化襲擊」，甚至波及附近的東武百貨（Tobu）食品街。

日本網上討論區有聲稱是惡臭事件的頭號受害者憶述事發經過，自己剛進駐池袋前西武百貨舊址的Yodobashi。7月4日，館內1樓扶手電梯到3樓有人疑故意「邊走邊拉」，大量排泄物隨人流和鞋底被踩踏開，範圍不斷擴大。

東京池袋Yodobashi開張不久，即發生公眾地方出現糞便的事件。X@King｜ポケカ・トレカ速報
東京池袋Yodobashi開張不久，即發生公眾地方出現糞便的事件。X@King｜ポケカ・トレカ速報
東京池袋Yodobashi開張不久，即發生公眾地方出現糞便的事件。X@King｜ポケカ・トレカ速報
東京池袋Yodobashi開張不久，即發生公眾地方出現糞便的事件。X@King｜ポケカ・トレカ速報
東京池袋Yodobashi開張不久，即發生公眾地方出現糞便的事件。X@King｜ポケカ・トレカ速報
東京池袋Yodobashi開張不久，即發生公眾地方出現糞便的事件。X@King｜ポケカ・トレカ速報
職員清理地上的糞便。X@【from 湘南】創価学会撲滅への道
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豈料翌日（5日）商場4樓又發生同類事件。有指，當時商場局部停電，大批目擊網民描述當日「慘烈」場面。當時場內所有人在暗黑的館內一邊摸索，一邊希望自己不要踩到大便。店方將空氣清淨機開到最大風速，但直到第二日，不少搭乘升降機與扶手電梯的顧客仍覺得「空氣有揮之不去的異味」。

除了Yodobashi，甚至高級商場「東武百貨池袋店（Tobu）」地下食品街，隨後也驚傳地板上出現糞便。現場店員拿著抹布和水桶清理的畫面。

至今警方仍未捉到犯案者，也讓外界質疑是否為同一人所為。不過有網民亦提出，是否與商場洗手間厠格數量不足有關。

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