世界盃2026︱夏蘭特撞樣《龍珠》魔人布歐？ 本尊終回應：我不否認

今屆美加墨世界盃賽事，除了精彩球賽外，周邊亦有不少引起網民熱議的話題。其中挪威球迷在場內外以維京人划船方式打氣外，隊中球星夏蘭特（Erling Haaland）同樣是話題人物，其不時被指酷似與漫畫《龍珠》實力強勁的魔人布歐，近日本尊回應了。

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美國知名流行文化帳號「hidden.ny」日前在IG發文，將夏蘭特與魔人布歐的照片並列，寫道「球迷都說夏蘭特長得像魔人布歐（Fans are saying that Erling Haaland looks like Majin Buu）」照片中比較了兩者的髮型和笑容，引發網友熱烈討論。



隨後，夏蘭特本人也現身留言，寫下「我也不否認（I mean I don't disagree.）」，親自認證這個說法。這則留言獲得近8萬個讚，讓話題變得更火爆。

除了外貌相似之外，過去球迷將兩人的超強實力聯想在一起。除了魔人布歐，夏蘭特亦被指與美劇《龍族前傳》角色Daemon撞樣。