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委內瑞拉7.5級地震 死亡人數增至3685

即時國際
更新時間：11:10 2026-07-08 HKT
發佈時間：11:10 2026-07-08 HKT

委內瑞拉全國代表大會主席豪爾赫·羅德里格斯7日在社交媒體發文稱，該國近日發生的兩次強震已造成3685人死亡、16740人受傷。

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委官方最新統計數據顯示，截至目前已有6462人獲救，仍有17907人無家可歸。自6月24日強震發生以來，已記錄到1076次餘震。

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路透社報道，地震發生後的最初幾天，平民獲提供大量實體援助，例如食物和衣物，尤其是在受災最嚴重的拉瓜伊拉州，不過包括國際救援委員會在內的全球人道組織表示，目前的援助規模遠未達到人道需求的程度。

為找尋失蹤的親友，有人前往拉瓜伊拉港當地臨時停屍間查看照片，希望能辨認出罹難者。一位不願透露姓名的法醫技術人員表示，他們會使用特徵標記、指紋和牙科記錄。如果無法完全確定身份，則會進行 DNA 檢測。

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