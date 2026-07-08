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特朗普再發圖暗示梅洛尼對自己太著迷  比利時防長籲收手：別碰她

即時國際
更新時間：07:51 2026-07-08 HKT
發佈時間：07:51 2026-07-08 HKT

美國總統特朗普與意大利總理梅洛尼之間的「索合照」風波未息，且引發歐洲盟友的關注。比利時國防部長弗蘭肯（Theo Francken）於7月7日接受美國《政治報》（Politico）歐洲版專訪時，公開向美方高調喊話「別碰梅洛尼」。弗蘭肯強調，梅洛尼在北約事務上與盟友們立場高度一致，美意兩國元首完全不必因一張照片而大打口水戰，呼籲雙方克制。

執意羞辱核心盟友？ 比利時防長：她是歐洲女王

弗蘭肯在專訪中直言，雖然歐洲目前的防務力量尚未準備好在缺乏美國的幫助下自我保護，因此仍高度需要美國的支持，但美方亦必須尊重歐洲的核心領袖。他盛讚梅洛尼是舉足輕重的重要人物：「我們當然需要美方作為盟友，但請別碰梅洛尼。她是歐洲中右翼的女王，是核心人物，別碰她（She's the alpha. Leave her alone）。」

特朗普在社交平台公開上傳一張自己與梅洛尼交談的照片，照片被刻意加上「需要限制令」（RESTRAINING ORDER NEEDED）的諷刺字眼。
特朗普在社交平台公開上傳一張自己與梅洛尼交談的照片，照片被刻意加上「需要限制令」（RESTRAINING ORDER NEEDED）的諷刺字眼。
美國總統特朗普與意大利總理梅洛尼之間的「索合照」風波未息，且引發歐洲盟友的關注。路透社
美國總統特朗普與意大利總理梅洛尼之間的「索合照」風波未息，且引發歐洲盟友的關注。路透社
弗蘭肯呼籲美意兩國元首不必因一張照片而大打口水戰，呼籲雙方克制。路透社
弗蘭肯呼籲美意兩國元首不必因一張照片而大打口水戰，呼籲雙方克制。路透社

對於兩國元首因合照問題鬧僵，弗蘭肯感到不解與惋惜。他表示：「我敬愛她，她是保守派，我們完全站在同一陣線……然後你們居然因為甚麼吵架？就因為一張照片！」

隨着歐洲各國近年逐漸加大防務力量建設，弗蘭肯指出，關鍵之處在於確保相關舉措不會惹惱特朗普。他同時呼籲歐洲各國領導人應對這場外交風波保持審慎態度，避免過度得罪美方，在互動中「要保持外交禮節，傾聽他們的意見，並盡量溫和以對」。

面對這場「茶杯裏的風波」，意大利方面似乎有意降溫。意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）向當地傳媒《新聞報》（La Stampa）透露，羅馬當局已決定不再就此事做出任何官方回應，以免風波持續擴大，進而加劇西方盟友之間的裂痕與爭端。

戰火蔓延至社交平台 特朗普嘲意總理「需要限制令」

這場風波始於上月舉辦的七國集團（G7）峰會。特朗普在會後接受意大利傳媒專訪時，公開聲稱梅洛尼在出席峰會期間，曾多次「乞求」（begged）與他合照。此番言論隨即引來意方強烈反彈，梅洛尼嚴詞否認指控，批評特朗普亂說一通，並一度憤而取消外長原定的訪美行程。

然而特朗普並未收手，2日前在社交平台公開上傳一張自己與梅洛尼交談的照片，照片被刻意加上「需要限制令」（RESTRAINING ORDER NEEDED）的諷刺字眼，強烈暗示梅洛尼對其過度著迷、行為纏人。此舉被外界視為對盟國元首的公開羞辱，令這場峰會餘波演變成美意兩國近年罕見的大國外交尷尬事件。

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