國際奧委會宣布解禁俄羅斯禁賽令  國旗國歌安排擇機另審

國際體壇地緣政治局勢迎來重大突破。國際奧委會（IOC）執委會日前發表官方聲明，宣布正式且暫時解除自2023年10月12日起對俄羅斯奧委會實施的「暫停會員協會資格」處罰。此項歷史性決定，意味着俄羅斯運動員未來全面回歸各大國際體育賽事、代表國家出賽的政策障礙已被正式掃清。

禁令施行快3年

回顧事件起因，2023年10月12日，俄羅斯奧委會因單方面採取政治手段，將烏克蘭主權境內的多個體育組織納入為其機構成員，嚴重違反《奧林匹克憲章》。國際奧委會執委會隨即採取鐵腕制裁，無限期暫停俄羅斯的會員資格。

在過去幾年的嚴厲制裁期間，俄羅斯運動員被禁止代表國家出征，僅獲准以極其嚴格的「中立個人運動員」身份，在不顯示任何國家標誌的前提下，獲邀參加包括2024年巴黎奧運會、以及2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會在內的國際大型賽事。隨着是次執委會正式宣布解禁，俄羅斯體育界長達數年的枷鎖有望宣告終結。

儘管會籍處罰獲得暫時性解除，惟這並不代表俄羅斯能立刻在賽場上全面恢復國家主權尊嚴。國際奧委會特別在聲明中補充強調，關於未來在奧運會等各大國際賽事賽場上，是否允許重新展示俄羅斯國旗、演奏俄羅斯國歌、以及使用相關國家標識與特定歷史元素之事宜，國際奧委會目前仍持保留態度，並將擇機另行作出最終裁定。

體育分析家指出，國際奧委會此舉屬於地緣政治上的平衡戰術，一方面在政策層面放寬限制，向俄羅斯體育界釋出融冰訊號，以維持奧林匹克運動的完整性；另一方面則保留了國旗國歌等核心敏感議題的決定權，以防激起烏克蘭及西方陣營的強烈反彈，未來的具體落實進展仍有待觀察。

[22:33, 7/7/2026] Rick Chan: 🙏